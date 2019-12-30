www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.03 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 69.03 р. 10 CNY: 88.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

На АЗС ННК высадился новогодний десант

30 Декабря 2019, 18:44 | Владивосток

Деды Морозы поздравили горожан с праздником

Приятно удивлены были клиенты одной из АЗС ННК во Владивостоке, на днях заехавшие заправить свои автомобили. В ясный морозный день братья Дедушки Морозы встречали автовладельцев с вкусными угощениями и всевозможными призами.

Как известно, в канун самого ожидаемого праздника, большинство горожан отправляется за покупками к новогоднему столу, за елками и подарками для друзей и близких. На АЗС ННК предновогодние дни – как всегда «горячее» время, автомобили выстраиваются в длинные очереди на заправку.  Компания «ННК-Приморнефтепродукт» используя время ожидания и подхватив всеобщее предпраздничное настроение, в соответствии с ежегодной традицией поздравила автолюбителей с наступающим Новым годом. В уходящем году братья Деды Морозы отложили свои дела и заглянули на автозаправку, чтобы сфотографироваться с клиентами, вручить милые новогодние сувениры и угостить горячей ароматной выпечкой.


 

Один из братьев-волшебников, встречал гостей непосредственно в торговом зале автозаправочной станции.  Теплые пушистые пледы для длительных поездок или топливные карты от ННК-Приморнефтепродукт получал каждый клиент, заправивший свой автомобиль на определенную сумму. При этом стихи и креативные поздравления особенно приветствовались Дедом Морозом и поощрялись дополнительными подарками.

Чем же Дедушке Морозу так приглянулись автозаправки с ярким логотипом-солнцем? Все просто – на АЗС ННК Морозко заправляет свои сани GreenEco 101 – бензином, облегчающим эксплуатацию двигателя в самые лютые морозы. Оттого и топливные карты считаются, пожалуй, лучшим новогодним подарком от ННК.

- Это действительно, какие-то чудеса! В прошлом году я получил в подарок плед, а сегодня топливную карту! Я доволен и качеством бензина, и сервисом на АЗС. Особенно приятны такие вот ежегодные поздравления от компании ННК в преддверии Нового года, - поделился радостью Андрей Мишутин.


 

В празднике, устроенном ННК-Приморнефтепродукт, с удовольствием участвовали все посетители независимо от возраста – подарков хватило всем!

- Подарки приятно не только получать, но и дарить. Доброй традицией в ННК-Приморнефтепродукт стало поздравлять клиентов с наступающим Новым годом прямо в «полях», желать успеха и благополучия и слышать теплые пожелания в ответ, - отметили в компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ннк  бензин  новый год  АЗС  дизель  праздник  топливо 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]