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В Приморье перестала работать крупная страховая компания
В том числе выдававшая полисы ОСАГО
В том числе отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств.
Причиной отзыва лицензий стало нарушение порядка инвестирования средств страховых резервов.
«Величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20%, с нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, нарушением правил формирования страховых резервов, повлекшим занижение суммы страховых резервов более чем на 20%», - говорится в сообщении регулятора.
Также страховая компания неоднократно нарушала требования страхового законодательства.
Первый вице-премьер Якутии Алексей СТРУЧКОВ пояснил, что отзыв лицензий у СК «Стерх» произошел по инициативе правительства Якутии, которое выступает акционером АО СК «Стерх».
«Решение, которое принято Банком России, это совместное решение, которое принято по инициативе главного акционера компании - правительства Якутии. Это связано с тем, что у компании объем принятых на себя обязательств по страховым выплатам превышает собственные резервы», - приводит слова г-на Стручкова «Интерфакс – Дальний Восток».
По его словам, в мае текущего года после обращений в Российский союз автостраховщиков (РСА) СК «Стерх» получила стоп-лист на выдачу бланков полисов ОСАГО. Летом Банк России провел проверку в СК, по результатам которой выдал рекомендации и установил предписание по формированию плана восстановления платежеспособности и дорезервирования.
Стручков уточнил, что к этому времени властям Якутии удалось заинтересовать группу страховых компаний «Югория». Совместно с ней был разработан план основных действий, в соответствии с которым необходимый объем резервирования составлял около 1,5 млрд рублей. Параллельно с этим PricewaterhouseCoopers проводил аудит и уточнение суммы, необходимой для формирования резервов.
«Итоги этой проверки для нас неутешительные: по мнению специалистов PricewaterhouseCoopers, объем средств, необходимых для финансовой устойчивости страховой компании, превысил запланированные нами ранее меры государственной поддержки почти в три раза. Примерно 4,1 млрд рублей», - сказал Стручков.
После этого власти Якутии выступили инициатором отзыва лицензий у компании.
Досье газеты «Золотой Рог»: «Стерх» - универсальная страховая компания, региональная сеть которой включает 65 филиалов в Якутии, а также в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Краснодаре и других городах. Головной офис компании находится в Якутске. Компания принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Якутии. Согласно данным Банка России, СК «Стерх» по итогам первого полугодия 2019 года занимала 43-е место по размеру собранных премий (1,7 млрд рублей) среди российских страховщиков.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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