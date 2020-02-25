Амнистию паркуют в гаражи

Владельцы незаконных построек потирают руки в предвкушении легализации самозахвата

Закон о гаражной амнистии, который правительство РФ собиралось утвердить еще в прошлом году, должен был заработать уже с начала этого года. Но принятие закона задержалось и теперь вступление его в силу ожидается лишь в следующем году. А в преддверии его ввода муниципалитеты, естественно, усилят борьбу с гаражным самостроем, с гаражными объектами, имеющими сомнительные разрешительные документы, задолженности и пр. Кампания борьбы может достичь таких масштабов, что при «принципиальном подходе» под снос может пойти более половины всего гаражного фонда приморских городов.

По статистике, Приморский край занимает первое место в России по обеспеченности автомобилями. Предполагается, что только легкового транспорта в регионе - около 900 тыс. единиц. Некоторые семьи имеют по две-три машины, и автомобильные гаражи для них актуальны, и они с советских времен правдами и неправдами возводили для себя частные и кооперативные постройки. И об их истинном количестве сегодня можно только гадать. Точной статистики нет.

На каждый капот крышу не сыщешь

По данным Управления Росреестра по Приморскому краю, Единый государственный реестр недвижимости сегодня содержит сведения о более чем 70 тыс. гаражей и гаражных построек, которые поставлены в Приморском крае на государственный кадастровый учет. То есть обеспеченность законными гаражами легкового автопарка составляет около 13%.

Однако, как отмечают специалисты Росреестра, «существующие и не оформленные в установленном порядке объекты гаражного назначения значительно превышают указанное количество». То есть, незарегистрированных гаражей в крае может быть, как минимум, еще 70-75 тысяч. То есть в целом примерно только каждый четвертый приморский автомобиль имеет крышу над капотом. Остальные довольствуются различными площадками, тротуарами, парковками, множество из которых нелегальны, и пр.

Можно представить, сколь грандиозным может оказаться в крае снос гаражей, и какой силы протесты автомобилистов могут достичь, если они в надежде на амнистию выйдут побунтовать против сноса незаконных построек.

Что писано пером…

Росреестр отмечает, что новый закон должен «способствовать урегулированию вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены», и с его принятием «у владельцев, не имеющих документов на гаражи, появится возможность оформить их в собственность, а также приобрести участок под ними».

При этом владение гаражом должно заявителем на «амнистию» подтверждаться такими эфемерными нюансами, как «длительное добросовестное использование, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража и т. д.» То есть, причин придраться к тому, что конкретный гараж не подпадает под «амнистию», может найтись не одна и не две. Тем более, что «субъекты РФ смогут установить дополнительный перечень документов, который позволит гражданам приобрести право на землю под гаражом».

Известно, что законопроект даст точные определения таким понятиям, как «индивидуальный гараж, многоэтажный гараж, гаражный кооператив и др., а понятие некапитальный гараж обеспечит возможность, с учетом градостроительных норм, предоставлять инвалидам вне очереди места для строительства гаража или стоянки для автомашин вблизи их места жительства».

Снос не панацея

В прошлом году во Владивостоке муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» было убрано 842 самовольно установленных объекта и конструкции. В том числе – 124 гаража (в начале года планировалось снести 177). По словам главы администрации города Олега ГУМЕНЮКА, объем намеченного сноса нелегальных объектов составляет на сегодня около 3 000 единиц. Вероятно, около 500 - это гаражи. И на этот снос городу в ближайшее время вроде бы придется потратить около 50 миллионов рублей, притом что снос незаконных строений по закону должен погашаться за счет самостройщиков. Но, вероятно, не всех владельцев объектов удастся найти. А реальная цена сноса с затратами «за свой счет» значительно больше названой суммы.

Отношение представителей власти и градостроителей сегодня к гаражам двойственное. Они вроде бы и нужны, но незаконны, неэстетичны, портят архитектуру и облик города и т.д. Притом что сами по себе гаражи решают серьезную городскую социальную проблему в отсутствии достаточного количества современных парковок и стоянок.

А для многих гаражи еще и элемент комфорта, когда при нехватке жилой площади в хрущевке есть возможность под потребности семьи использовать дополнительное пространство, имеющееся у неё. Снос гаража - это не только гипотетическое торжество закона и создание в застройке красоты, но и реальное ухудшение комфорта жителей города.

Жильцы домов №№13 и19 на ул. Сабанеева уже не первый год добиваются признания законности за их кооперативными гаражами. Но их не признают, и недавно компания ООО «ЭталонСтрой» начала их снос, затраты на который должны понести собственники гаражей. Притом что при признании законности гаражей их собственникам полагалась бы компенсация. Однако для Владивостока вопросы компенсаций за сносимые гаражи сегодня даже не поднимаются. Хотя в Москве, например, размер подобных компенсаций в начале февраля был увеличен на 17%, и за снос кирпичного гаража теперь положено выплачивать владельцу 350 тыс. рублей, а металлического - 175 тысяч.

Спор сабанеевцев со строительной компанией перешел в судебные разбирательства еще в 2014 году, но недавно они снова его проиграли - 31 января арбитраж признал права застройщика на спорную территорию и решил, что снос гаражей происходит на законных основаниях.

Впрочем, это лишь часть спора жителей этого района со строителями. Жильцы добиваются здесь же и запрета строительства 25-этажного дома ООО «ЭталонСтрой», который они считают элементом точечной застройки, требующим запрета на строительство.

Что в данном случае жителям ул. Сабанеева гаражи удастся отстоять, просто не верится. Застройщики во Владивостоке имеют хороший опыт борьбы с кооперативными гаражами. Достаточно вспомнить снесенные кооперативные гаражи при расширении кампуса ВГУЭС, при строительстве коммерческого объекта на ул. Амурской, уничтожение ряда гаражей ЖСК на БАМе и пр.

Хотя в другом случае непонятно другое, когда вопреки протестам жителей городские власти, наоборот, разрешают сомнительное строительство гаража. Мы, в частности, поднимали вопрос о таком объекте, который строится в районе дома на ул. Шошина, 35 вроде бы для инвалида. Жильцов возмутило, что это делается с выемкой грунта в крутом склоне, что грозит обрушением внутриквартальной дороги, а может быть и 12-этажного жилого здания. Вопреки протестам объект уже достраивается, и не во временном варианте (как предполагается по будущему закону), а в капитальном исполнении. Притом что рядом с домом имеются ЖСК, в одном из которых инвалиду без проблем можно было бы приобрести бокс… Решение просто непонятное на фоне активного городского гаражного сноса.

Понятно, когда город от каждого застройщика требует, чтобы он предусматривал при строительстве жилого дома определенное нормами количество парковочных и стояночных мест. Хотя во Владивостоке общие для страны нормы не срабатывают, и, например, 50 автомест на 100-квартирный дом оказывается мало. Здесь на каждую семью требуется 1-2 места для машин, вне классности здания. Однако надо думать не только о новых жильцах, но и о тех людях - из соседних домов, которые теряют гаражи. А их оставляют сегодня с проблемами где держать машину один на один. Поэтому количество машин, стоящих на проезжих частях дорог, тротуарах, газонах и разных площадках становится все больше и больше.

Есть спорное мнение, что, снося гаражи, горожанам надо не предлагать, а реально давать взамен их что-то равноценное или даже лучше.

Вечная проблема

Надо отметить, что в Приморье вопрос «гаражной амнистии» в стране одними из первых подняли в газете «Владивосток».

Тогда они в статье «Гаражам тоже требуется «амнистия» (№2070 от 21 декабря 2006 г.), в частности, сообщали: «Во Владивостоке 265 гаражно-строительных кооперативов, в некоторых из которых по 400-500, а то и более, членов. Как правило, участки земли под кооперативные гаражи предоставлялись на правах аренды и сейчас находятся у них в бессрочном пользовании. Право же собственности на землю осталось за муниципальным образованием. Ситуация достаточно щепетильная, поскольку в случае конфликта решающее слово будет за собственником. И дело не только в этом. Сейчас члены кооперативов не могут на законных основаниях распорядиться своим боксом и землей под ним: продать, наследовать, сдать в аренду и т. д. Такие сделки совершаются с разрешения председателя ГСК, но они уязвимы с юридической точки зрения», - говорилось в статье Надежды БРАЖИНОЙ «Гаражам тоже требуется «амнистия» (№2070 от 21 декабря 2006 года).

Ничего с тех пор не изменилось. Разве что количество ГСК в итоге решений не в их пользу заметно сократилось.

И сегодня даже не верится, что во Владивостоке гаражи не тронут, а их владельцев наделят правами реальных собственников не только самих гаражей, построенных и установленных ими, но и территорий, на которых они находятся. Уж слишком сегодня заманчивы некоторые из территорий, находящихся под гаражами, для застройщиков, которые сегодня заставляют законы работать на себя.

ВАЖНО

Сегодня существует проект строительства жилого квартала на месте каскада кооперативных гаражей на горе Шошина в районе Третьей Рабочей. Но этим проектом абсолютно ничего не предлагается для того, чтобы владельцы этих гаражей получили взамен их что-то равноценное. Вероятно, именно поэтому идея строительства жилья в этом месте так и осталась пока на бумаге.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.