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Работает снегоуборочная техника: водителей Владивостока просят не бросать машины вдоль дорог

18 Ноября 2019, 12:20 | Владивосток

Брошенные автомобили не позволяют провести очистку дороги на всю её ширину

Рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обращаются к автомобилистам Владивостока с просьбой не бросать машины вдоль дорог. Это существенно мешает работе снегоуборочной техники.

«Брошенные автомобили не позволяют провести очистку дороги на всю её ширину. После прохождения техники вдоль запаркованных автомобилей  образуются валы снега, который вновь разносится по дороге», - сообщают из оперативного штаба по ликвидации последствий снежной стихии.

Минувшим вечером в городе начался мокрый снег, который ночью перешёл в ливень. Сегодня в 7 часов утра начался сильный мокрый снег, сменившийся градом, сопровождающийся шквальным ветром. Дороги были обработаны противогололёдными материалами, но из-за перехода дождя в снег и сильного ветра на многих участках образовался гололед.

Ранним утром город сковали пробки. В числе причин – большегрузы, не сумевшие преодолеть спуски и подъемы Владивостока, а также автомобили с летней резиной.

«Многие горожане, выезжая утром на работу, решили воспользоваться личным транспортом, что также существенно отразилось на загруженности дорог в сложившихся сложных погодных условиях. Мы просим владивостокцев не бросать машины вдоль дорог, чтобы снегоуборочная техника как можно быстрее могла очистить дороги», - добавляют в штабе.

Напомним, что школы и детсады Владивостока работают в штатном режиме. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства горожан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: транспорт  дороги  жкх  прогноз  погода  безопасность  уборка снега 



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