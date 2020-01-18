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Власти Владивостока уступили пассажирам
Радикальной перекройку большинства маршрутов не будет, хотя некоторые из них все же будут «оптимизированы»
Мэрия Владивостока представила доработанный проект новой маршрутной сети для городских автобусов. От первоначального плана, предполагающего радикальную перекройку большинства маршрутов, решено отказаться – ликвидация ожидает, в основном, маршруты с небольшим пассажиропотоком.
Напомним, что предыдущий вариант маршрутной схемы, разработанный компанией «Сити Транспорт Групп - Сибирь» по итогам проведенного исследования пассажиропотока, был представлен администрацией Владивостока в ноябре 2019 года. Мнения горожан по поводу возможных перемен оказались неоднозначными – многие выразили недовольство по поводу возможных изменений. В итоге в администрации приняли решение доработать проект с учетом пожеланий граждан, а внедрение новой маршрутной сети отложить до середины 2020 года.
В обновленном варианте маршрутной схемы, представленном мэрией 17 января, большинство наиболее популярных у горожан маршрутов остается без изменений. Планируется, что после перехода к новой схеме из 93 ныне существующих маршрутов сохранятся 86, причем значительная часть останется без изменений. Ряд маршрутов подвергнутся изменениям в части количества и класса автобусов. Среди них – маршруты №7т, 15, 31, 54 и 54а, 60, 98д и 98ц.
В частности, власти города отказались от планов продления маршрутов №49 до Маяка. Заметно продлят только маршрут № 44Д со станции «Угольная». Сейчас он ходит до Второй речки, а в новой схеме будет ходить до ВГУЭС. Автобус № 59 «Маяк – Академическая», который первоначально предлагалось отменить вовсе, станет заходить на улицу Чкалова и ходить через Партизанский пр-т. Конечной маршрута №64 «Бухта Тихая – Луговая – Академическая» также станет «Чкалова». Также удлинят маршрут №90 – он будет курсировать не от центральной площади до луговой, как сейчас, а от Покровского парка до Спортивной.
Избежал сокращения маршрут №79, связывающий район Тихой с центром города, однако в центр он будет съезжать через остановку «Лазо», а не через Суханова. Кроме того, если ранее предполагалось, что соединяющий район Чуркина с автовокзалом автобус №4 в новой схеме будет ходить только до Луговой, то теперь решено оставить маршрут без изменений. Напомним, что от наиболее спорного нововведения – сокращения маршрутов №29 и №22 – администрация отказалась почти сразу, поскольку в этом случае жителям отдаленных поселков Русского острова пришлось бы добираться в центр Владивостока теперь с пересадкой.
После изменения маршрутной сети предлагается установить три новых маршрута. Автобус №5 свяжет центральную площадь, торговый центр «Калина Молл» и Окатовую. Маршрут №14 соединит строящийся микрорайон в районе Зеленого угла с Луговой, а маршрут №20 – автовокзал и улицу Давыдова.
В администрации Владивостока подчеркнули, что в процессе доработки маршрутной схемы чиновники провели десятки встреч с горожанами, изучили обращения и предложения владивостокцев по поводу проекта. При доработке ранее представленного проекта маршрутной сети специалисты администрации, прежде всего, опирались на предложения и замечания, полученные от жителей и гостей города, а также постарались учесть техническую и экономическую составляющие. Высказать свое мнение по поводу обновленного проекта маршрутной сети владивостокцы могут по телефону 8 (423) 261-43-34.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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