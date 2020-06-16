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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке появилась дорога-дублер

16 Июня 2020, 18:09 | Владивосток

 

Временный проезд в связи с ремонтом Некрасовского путепровода оборудовала Владивостокская нефтебаза

Во Владивостоке в связи с ремонтом Некрасовского путепровода альтернативный проезд по дороге Кунгасный — Нефтеветка временно станет односторонним. Как сообщается, полного закрытия движения по путепроводу не планируется, введут только временные ограничения на отдельные полосы и участки.

Для того чтобы максимально сократить неудобства для жителей города и избежать транспортного коллапса, администрация города совместно с АО «ННК-Приморнефтепродукт» организовала дорогу-дублер от проспекта 100-летия Владивостока через Нефтеветку, в районе Владивостокской нефтебазы, на мыс Кунгасный. Сейчас, когда работы начались в сторону остановки «Заря», объездной дорогой смогут воспользоваться те, кто двигается на выезд из Владивостока. Когда же рабочие займутся ремонтом путепровода на участке в сторону центра города, на объезде также поменяется движение.

Дорога Нефтеветка – Кунгасный проходит через железнодорожные пути необщего пользования, принадлежащие «ННК-Приморнефтепродукт» и предназначенные для движения вагонов-цистерн с нефтепродуктами на Владивостокскую нефтебазу. В прошлом году по договоренности с городской администрацией Группа ННК приняла решение об организации проезда в месте пересечения собственных железнодорожных путей и автодороги в районе ул. Нефтеветка, д. 4а на время ремонта Некрасовского путепровода. На сегодняшний день специалистами «ННК-Приморнефтепродукт» в полном объеме выполнены работы по обустройству альтернативной дороги: уложена проезжая часть, установлены специальные поворотные шлагбаумы, подключены опоры освещения, осуществлен монтаж систем видеонаблюдения и сигналов оповещения о приближающихся составах – предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения городского автотранспорта и железнодорожных подвижных составов на территорию нефтебазы.

Кроме камер видеофиксации, являющихся обязательным элементом обустройства автомобильных дорог и железнодорожных переездов, в районе Нефтеветки разместится стационарный пост ГИБДД, который будет следить за соблюдением правил проезда и также фиксировать нарушения.

Нефтяники хорошо знают, что значит контролировать риски. Специалисты ННК, работающие в отрасли, не прощающей ошибок, в полной мере осознают всю ответственность взятых на себя обязательств: «Устроить временный проезд – задача не из сложных. Главное – обеспечить его грамотную и надежную эксплуатацию. Для этих целей мы установили оборудование, позволяющее регулировать движение автотранспорта на время прохождения подвижных составов в районе нефтебазы. Все должно быть организовано не только удобно, но и безопасно! Это наш принцип работы».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: топливо  объезд  ремонт  авто  железная дорога  АЗС  дороги владивостока  ннк  безопасность  транспорт 



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