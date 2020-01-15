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"И интересно, как обстоят дела со строительством дороги от "Олимпийца" до мыса Кунгасного и далее до Второй Речки?"

15 Января 2020, 14:25 | Владивосток

Экс-глава Владивостока сообщил о проектах, которые могли быть реализованы еще несколько лет назад

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в новом посте в соцсетях рассказал о своем отношении к строительству новых дорог во Владивостоке:

«Информацией о строительстве и ремонте многочисленных автомобильных дорог изобилуют сводки новостей из Владивостока и края в целом.

Если я правильно понял, в 2019 году новый асфальт положили и на о. Русском в поселках Поспелово, Парис и на улице Экипажной.
 


 

По сообщениям тех же СМИ, на следующий год планируются не менее масштабные работы по строительству и ремонту дорожной сети города. Мне очень интересны планы на счет о. Русского. Ведь ещё в 2014 году нами был разработан проект дороги на острове: от коммунальной зоны до бухты Боярин - 26,3 км.

Проект довольно масштабный, поэтому его реализация предусматривала пять этапов. Четыре этапа проектной документации получили в 2015 году положительное заключение государственной экспертизы, и на 2015 год было запланировано начало строительства дороги.

Но, к сожалению, земли для строительства автодороги так и не были переданы из ведения Минобороны в муниципальную собственность. Из-за чего строительство перенесли на более поздний срок – до разрешения земельного вопроса. Интересно, как сейчас обстоят дела с передачей земли?

И интересно, как обстоят дела со строительством новой дороги от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного и далее до Второй Речки (которая вдоль нефтебазы) - считаю создание этой городской автомобильной артерии одной из первостепенных задач».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: проект  стройка  ВКАД  ремонт  дорога 



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