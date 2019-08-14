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Экс-мэр Владивостока рассказал, как поставил на место частных перевозчиков

14 Августа 2019, 10:09 | Владивосток

Игорь Пушкарёв: «Этот шаг стал своеобразным рычагом воздействия»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз темой поста стало развитие городского общественного транспорта в приморской столице.

«95 новых автобусов для Владивостока закуплены в этом году на муниципальные маршруты. Будучи главой Владивостока, я о таком мог только мечтать! Держу кулаки, как говорится, за наш Владивосток.


 

Ещё каких-то несколько лет назад в мой адрес было много упрёков насчёт возрождения муниципального автобусного парка и "траты денег" на закупку новых немецких автобусов.

52 немецких MANа, 100 Volkswagenов и пять DAEWOO стали для администрации города своеобразным рычагом воздействия на частных перевозчиков, а горожане увидели, каким чистым и комфортным может быть городской общественный транспорт. В каждом автобусе была установлена система ГЛОНАСС, и в любую минуту можно было узнать, где находится тот или иной автобус. Следующим шагом должна была быть установка кэш-боксов и внедрение безналичного расчёта, и думаю, что не за горами тот день, года эти меры успешно реализуют. И это будет большая победа в пользу горожан!».


 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: daewoo  man  муниципалитет  транспорт  volkswagenов  перевозчик  автобус 



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