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Экс-мэр Владивостока рассказал, как поставил на место частных перевозчиков
Игорь Пушкарёв: «Этот шаг стал своеобразным рычагом воздействия»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз темой поста стало развитие городского общественного транспорта в приморской столице.
«95 новых автобусов для Владивостока закуплены в этом году на муниципальные маршруты. Будучи главой Владивостока, я о таком мог только мечтать! Держу кулаки, как говорится, за наш Владивосток.
Ещё каких-то несколько лет назад в мой адрес было много упрёков насчёт возрождения муниципального автобусного парка и "траты денег" на закупку новых немецких автобусов.
52 немецких MANа, 100 Volkswagenов и пять DAEWOO стали для администрации города своеобразным рычагом воздействия на частных перевозчиков, а горожане увидели, каким чистым и комфортным может быть городской общественный транспорт. В каждом автобусе была установлена система ГЛОНАСС, и в любую минуту можно было узнать, где находится тот или иной автобус. Следующим шагом должна была быть установка кэш-боксов и внедрение безналичного расчёта, и думаю, что не за горами тот день, года эти меры успешно реализуют. И это будет большая победа в пользу горожан!».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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