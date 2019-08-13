Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Группа ГАЗ" заступилась за свои электробусы, которые будут работать во Владивостоке
PR-менеджер дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ»: «Информация о «ненадежности электрических автобусов в реальных условиях российской зимы» не соответствует действительности»
Как сообщала газета «Золотой Рог», «Группа ГАЗ» в ноябре поставит во Владивосток два электробуса для работы на маршрутах города. Машины оснащены ультрабыстрой зарядкой, которая пополняет полностью разряженные батареи за 9-20 минут. В соответствии с контрактом, вместе с электробусами во Владивосток будет направлена зарядная станция.
Газета также со ссылкой на независимых экспертов сообщила, что, по их мнению, переход с троллейбусов на электробусы, пример в котором показала Москва, - затея не только чрезвычайно дорогостоящая, но и трудноосуществимая. В том числе из-за импортных комплектующих и ненадежности электрических автобусов в реальных условиях российской зимы. Так, 17 декабря прошлого года утром на московские маршруты не вышел ни один электробус. Причиной сбоя в движении экологичного транспорта, который должен был прийти на смену троллейбусам, стала низкая температура воздуха, которая, впрочем, не опускалась ниже -15 градусов.
Статья вызвала резонанс. Так, в редакцию обратился представитель дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ» с заявлением, которое мы приводим полностью:
«Информация о «ненадежности электрических автобусов в реальных условиях российской зимы» не соответствует действительности. Электробус ГАЗ сохраняет полную работоспособность даже при экстремально низкой температуре -40. Работоспособность тяговых батарей поддерживается специальной независимой системой термостатирования, предназначенной для поддержания температуры аккумуляторов в рабочем диапазоне независимо от внешних погодных условий. Данная система позволяет обеспечить не только эффективное использование заряда, но и максимальный срок службы батарей.
В Москве электробусы ГАЗ имеют коэффициент выхода на линию 0,98-0,99, что является очень высоким показателем среди всех видов общественного транспорта. За все время работы электробусов на столичных маршрутах, включая тестовые испытания, не было ни одного случая, когда машины, как написано в публикации, не вышли на линию из-за низких температур. Приведенный в материале пример, что якобы в Москве 17 декабря 2018 года ни один электробус не вышел на маршрут, также не имеет под собой никой реальной подоплёки и уже неоднократно опровергался в СМИ ГУП «Мосгортранс» и Департаментом транспорта Москвы».
Ну а владивостокцам остается только ждать. Как говорится, зима покажет.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как поставил на место частных перевозчиков
- "Группа ГАЗ" заступилась за свои электробусы, которые будут работать во Владивостоке
- "Похоже, Владивосток скоро завоюет сердца ещё нескольких россиян"
- На авторынке "Зеленый угол" появятся бэушные автомобили из Поднебесной
- Серьезное ДТП с участием четырех машин перекрыло Некрасовский путепровод (фото)
- Путин поддержал мегапроект экс-мэра Пушкарёва
- Во Владивостоке устанавливают необычные парковочные знаки
- Во Владивостоке шесть джипов не доехали до своих владельцев
- Приморцы ринулись скупать машины в Японии
- Стало известно, кто помешал нормализовать ситуацию с парковками в центре Владивостока
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как поставил на место частных перевозчиков
- "Группа ГАЗ" заступилась за свои электробусы, которые будут работать во Владивостоке
- В Приморье завезли новую "Короллу"
- "Похоже, Владивосток скоро завоюет сердца ещё нескольких россиян"
- На авторынке "Зеленый угол" появятся бэушные автомобили из Поднебесной
- Серьезное ДТП с участием четырех машин перекрыло Некрасовский путепровод (фото)
- Путин поддержал мегапроект экс-мэра Пушкарёва
- Во Владивостоке устанавливают необычные парковочные знаки
- Владивосток всем миром собирает на Змеинку
- Во Владивостоке шесть джипов не доехали до своих владельцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банкротство больше не спасет должника от преследования банков
- Медицину Владивостока слили
- "Охота на волков"
- Приморье хотят избавить от позора
- Аэропорт Владивостока крупно задолжал
- Три новейших скоростных поезда доставили на Сахалин
- Аэропорт Владивостока хотят заставить заплатить за чужую недвижимость
- Китайская авиакомпания возобновила полеты из Харбина во Владивосток
- Южная Корея опять едет на Восточный экономический форум без своего президента
- Генпрокуратура в деле против крупнейшего на Дальнем Востоке холдинга перепутала всё, что могла