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Бетонные конструкции Некрасовского путепровода решено отремонтировать
12 Марта 2020, 17:38 | Владивосток
Комплексный ремонт путепровода проведут от остановки «Некрасовская» до стадиона «Строитель»
Ремонт бетонных конструкций, тротуаров и дорожного покрытия, восстановление системы ливневой канализации, замена ограждения и установка новых опор освещения - комплексный ремонт проведут в этом году на Некрасовском путепроводе. Администрация Владивостока объявила соответствующий аукцион на поиск подрядчиков, сообщили в управлении дорог и благоустройства.
Провести конкурсные процедуры в максимально короткие сроки и начать ремонт с наступлением благоприятных температур воздуха поручил глава Владивостока Олег Гуменюк.
Комплексный ремонт путепровода проведут от остановки «Некрасовская» до стадиона «Строитель». Протяженность ремонтируемого участка составит около двух километров. Работы будут проводить поэтапно. Движение автотранспорта будет осуществляться как по путепроводу, так и по альтернативным объездам – через улицы Снеговую и Нефтеветка.
«Перекрывать движение по путепроводу на время ремонта не будем. Работы будет вестись по полосам», - подчеркнули в управлении дорог и благоустройства Владивостока.
Специалисты добавили, что после проведения процедуры поиска подрядчика и подписания контракта будут детально проработаны этапы работ и график их проведения. Уже сейчас известно, что устройство дорожной одежды должны будут завершить к 1 сентября. К этой же дате должны пройти работы по ремонту освещения. Новое дорожное ограждение будут монтировать после завершения ремонта дорожного полотна и тротуаров, его монтаж должны завершить к середине ноября.
Напомним, что в прошлом году было принято решение не растягивать ремонт на путепроводе на два года, а сделать всё за один сезон. Олег Гуменюк распорядился подготовить альтернативную дорогу через улицу Нефтеветка, которой смогут воспользоваться автомобилисты. В прошлом году проведены работы по обустройству переезда, обрезке деревьев и отсыпке дорожного полотна. Перед началом ремонта дорожные службы проведут на путепроводе работы по грейдированию данного проезда.
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