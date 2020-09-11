Владивостокцы будут ездить на электробусах

В приморской столице они будут курсировать по маршруту центр - Спортивная

Два электробуса вышли сегодня, 11 сентября, на линию во Владивостоке. Это первые автобусы с электрическим двигателем на Дальнем Востоке России. В приморской столице они будут курсировать по маршруту центр - Спортивная. Сегодня проезд для всех пассажиров в электробусах будет бесплатным.

Торжественная церемония выпуска электробусов ЛиАЗ-6274 на линию прошла при участии главы краевого центра Олега Гуменюка.

«Поздравляю всех владивостокцев со столь важным событием в жизни города, – отметил он. – Владивосток вошел в число городов, где работает экологически чистый транспорт, и мы, безусловно, будем развивать это направление».





Как сообщили в управлении транспорта, низкопольные электробусы будут работать на маршруте № 90 «Площадь Борцов Революции – Луговая – Спортивная – Площадь Борцов Революции». Его протяженность составляет почти 13 километров. Интервал движения на маршруте – 50 минут.

«После прохождения каждого круга электробус будет заходить на подзарядку, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Для этих целей на площади Луговой смонтирована зарядная станция. На подзарядку электробусу нужно 10-15 минут, за это время батарея электробуса будет заряжаться до 100 %».





В ночное время электробусы будут заряжаться от стационарного зарядного устройства в троллейбусном депо на улице Иртышской, там время полной зарядки составит 4-6 часов.

Напомним, два электробуса ЛиАЗ-6274 производства Ликинского автобусного завода были закуплены администрацией города на выделенные из краевого бюджета средства в 2019 году. Они переданы на баланс ОАО «Электрический транспорт». Стоимость проезда в электробусах составляет 28 рублей.





ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Пассажировместимость электробуса ЛиАЗ-6274 составляет 85 человек, число мест для сидения – 30. Количество USB разъёмов для зарядки гаджетов - 4 шт. Соответствует всем требованиям программы «Доступная среда».