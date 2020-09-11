Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокцы будут ездить на электробусах
В приморской столице они будут курсировать по маршруту центр - Спортивная
Два электробуса вышли сегодня, 11 сентября, на линию во Владивостоке. Это первые автобусы с электрическим двигателем на Дальнем Востоке России. В приморской столице они будут курсировать по маршруту центр - Спортивная. Сегодня проезд для всех пассажиров в электробусах будет бесплатным.
Торжественная церемония выпуска электробусов ЛиАЗ-6274 на линию прошла при участии главы краевого центра Олега Гуменюка.
«Поздравляю всех владивостокцев со столь важным событием в жизни города, – отметил он. – Владивосток вошел в число городов, где работает экологически чистый транспорт, и мы, безусловно, будем развивать это направление».
Как сообщили в управлении транспорта, низкопольные электробусы будут работать на маршруте № 90 «Площадь Борцов Революции – Луговая – Спортивная – Площадь Борцов Революции». Его протяженность составляет почти 13 километров. Интервал движения на маршруте – 50 минут.
«После прохождения каждого круга электробус будет заходить на подзарядку, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Для этих целей на площади Луговой смонтирована зарядная станция. На подзарядку электробусу нужно 10-15 минут, за это время батарея электробуса будет заряжаться до 100 %».
В ночное время электробусы будут заряжаться от стационарного зарядного устройства в троллейбусном депо на улице Иртышской, там время полной зарядки составит 4-6 часов.
Напомним, два электробуса ЛиАЗ-6274 производства Ликинского автобусного завода были закуплены администрацией города на выделенные из краевого бюджета средства в 2019 году. Они переданы на баланс ОАО «Электрический транспорт». Стоимость проезда в электробусах составляет 28 рублей.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Пассажировместимость электробуса ЛиАЗ-6274 составляет 85 человек, число мест для сидения – 30. Количество USB разъёмов для зарядки гаджетов - 4 шт. Соответствует всем требованиям программы «Доступная среда».
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Владивостокцы будут ездить на электробусах
- Владивостокская таможня прекратила оформление транспортных средств, ввозимых предпринимателями
- Во Владивостоке вновь открыт пункт заправки для маломерных судов
- Во Владивостоке дерево упало сразу на несколько автомобилей
- Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку
- Автоледи на АЗС ННК ждут подарки и цветы
- Власти Владивостока уступили пассажирам
- "И интересно, как обстоят дела со строительством дороги от "Олимпийца" до мыса Кунгасного и далее до Второй Речки?"
- На АЗС ННК высадился новогодний десант
- ВПОПАТ-1: из небытия в примеры для подражания
Новости раздела
- Владивостокцы будут ездить на электробусах
- Владивостокская таможня прекратила оформление транспортных средств, ввозимых предпринимателями
- Автозавод "Мазда Соллерс" во Владивостоке перешел на 4-дневную рабочую неделю
- Во Владивостоке вновь открыт пункт заправки для маломерных судов
- Во Владивостоке появилась дорога-дублер
- Во Владивостоке дерево упало сразу на несколько автомобилей
- Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку
- Бетонные конструкции Некрасовского путепровода решено отремонтировать
- Автоледи на АЗС ННК ждут подарки и цветы
- Амнистию паркуют в гаражи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пенсионный возраст для слабого пола подняли на несколько лет
- Работа головой в темпе вальса
- В аэропорту Владивостока продолжают приземляться вывозные рейсы
- Владивосток - Находка: на середине пути
- Большой Камень получил план
- Аквакультура: бум или заcтой?
- ТОР "Михайловский" по-прежнему ждет резидентов
- Владивосток упомянули в качестве возможной новой столицы страны
- Стало известно, как россияне будут отдыхать на Новый год
- Топ-менеджер "Тереховского завода ЖБИ" задержан в Приморье