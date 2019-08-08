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"Похоже, Владивосток скоро завоюет сердца ещё нескольких россиян"
Экс-мэр Владивостока рассказал о важных гостях, которые скоро прибудут в столицу края и округа
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. В частности, он рассказал о благотворительном автопробеге Москва - Владивосток, который сейчас совершает небезызвестный блогер Эрик Китуашвили.
«Похоже, Владивосток в ближайшем будущем завоюет сердца ещё нескольких россиян, никогда не бывавших здесь. По крайней мере, я очень на это надеюсь.
Я имею в виду Эрика Китуашвили и других участников благотворительного автопробега Москва - Владивосток, который стартовал 1 августа.
Заехать в 14 городов и преодолеть одиннадцать тысяч километров ребята запланировали за один месяц. В городах путешественники посетят детские дома, а все вырученные деньги отправят благотворительным организациям.
Мотив у ребят благородный - помощь детям, и я от души желаю Эрику и всем, кто едет по этому нелегкому, но интересному пути - удачи.
Мы с отцом, братьями и сыном на своих автомобилях дважды ездили по маршруту Москва - Владивосток. На дорогу у нас уходило 5-6 дней (я был главой города и не позволял себе продолжительный отпуск). Мы ехали и днём и ночью, сменяя друг друга. Как правило, в машине 1 человек был за рулем, второй - штурман, который в том числе следил, чтобы водитель не уснул, а третий отсыпался на заднем сидении.
Всегда навещали по пути родственников и проезжали по местам нашего детства.
Это незабываемые впечатления. Дорога долгая, с приключениями и порой с неприятными сюрпризами, но оно того стоит. А Владивосток со своими бархатными сопками, солёным морем, вольным и авантюрным духом - как вишенка на торте в конце путешествия Кроме того, Эрик - известный стритрейсер, и, как я уже говорил, каждый уважающий себя стритрейсер просто обязан побывать в одном из самых автомобилизированных городов нашей страны - Владивостоке и прогуляться среди японских автомобилей в их Приморской мекке - на авторынке «Зелёный угол». Ведь как сказал известный приморский писатель Василий Авченко: «Первые свободные люди в нашей стране появились во Владивостоке. Когда им дали автомобиль – качественный, свободный японский автомобиль. Они заразились свободой от этого автомобиля».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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