Серьезное ДТП с участием четырех машин перекрыло Некрасовский путепровод (фото)

Таксист на большой скорости буквально влетел в салон "микрика"

На Некрасовском путепроводе во Владивостоке прямо в районе остановки общественного транспорта ранним утром в субботу произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

По предварительной информации, таксист на "Тойоте", двигавшийся с большой скоростью, буквально влетел в салон микроавтобуса "Ноах". Разлетевшиеся машины задели еще два "Приуса". О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.