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Серьезное ДТП с участием четырех машин перекрыло Некрасовский путепровод (фото)
06 Июля 2019, 08:24 | Владивосток
Таксист на большой скорости буквально влетел в салон "микрика"
На Некрасовском путепроводе во Владивостоке прямо в районе остановки общественного транспорта ранним утром в субботу произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
По предварительной информации, таксист на "Тойоте", двигавшийся с большой скоростью, буквально влетел в салон микроавтобуса "Ноах". Разлетевшиеся машины задели еще два "Приуса". О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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