Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку
Этим будут заниматься сертифицированные автомойки
В ближайшие дни в Приморье будут определены сертифицированные мойки для санобработки транспорта, сообщает газета «Золотой Рог».
Также разработано специальное приложение, в которое будут заноситься данные об обработке, и ГИБДД, останавливая машину, смогут проверить через это приложение, проходил ли транспорт дезинфекцию.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку
- Автоледи на АЗС ННК ждут подарки и цветы
- Власти Владивостока уступили пассажирам
- "И интересно, как обстоят дела со строительством дороги от "Олимпийца" до мыса Кунгасного и далее до Второй Речки?"
- На АЗС ННК высадился новогодний десант
- ВПОПАТ-1: из небытия в примеры для подражания
- Кэшбоксы в автобусах Владивостока уже начали ломаться
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как поставил на место частных перевозчиков
- "Группа ГАЗ" заступилась за свои электробусы, которые будут работать во Владивостоке
- "Похоже, Владивосток скоро завоюет сердца ещё нескольких россиян"
Новости раздела
- Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку
- Бетонные конструкции Некрасовского путепровода решено отремонтировать
- Автоледи на АЗС ННК ждут подарки и цветы
- Амнистию паркуют в гаражи
- Власти Владивостока уступили пассажирам
- "И интересно, как обстоят дела со строительством дороги от "Олимпийца" до мыса Кунгасного и далее до Второй Речки?"
- На АЗС ННК высадился новогодний десант
- Пока в Хабаровске вызывают ОМОН и сажают водителей, владивостокские хулиганы борзеют
- Работает снегоуборочная техника: водителей Владивостока просят не бросать машины вдоль дорог
- ВПОПАТ-1: из небытия в примеры для подражания
Комментарии
-
-
....................15:59, 06.04.2020#
Эта типа ""новость"" попадает под определение Инфо Терроризма. . . . . . нагнетание Истерии. . . . . . . Нет ни ЧС, ни ЧП. . . . . всё остальное от лукавого чисто хотелки безмозглых чинуш. . Почему то не пишут, что типа обрабатывать будут БЕЗПЛАТНО!! С точностью до наоборот, человек опять Сам должен башлять за их хотелки. . . . . .
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- Строительный форум выявил тренды отрасли
- Полиция ЕАО перекрыла движение автотранспорта по федеральной трассе "Амур"
- Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
- Фургал ввел в Хабаровском крае режим "неполной" самоизоляции
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
- XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
- "Дальневосточная ипотека"
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
А где закон обязывающий обрабатывать машину? Ну не обработаю я машину и что будет?