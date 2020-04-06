Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку

Этим будут заниматься сертифицированные автомойки

В ближайшие дни в Приморье будут определены сертифицированные мойки для санобработки транспорта, сообщает газета «Золотой Рог».

Также разработано специальное приложение, в которое будут заноситься данные об обработке, и ГИБДД, останавливая машину, смогут проверить через это приложение, проходил ли транспорт дезинфекцию.