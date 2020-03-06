Автоледи на АЗС ННК ждут подарки и цветы

Улыбки, цветы и приятные подарки ждут клиенток сети АЗС ННК 8 марта

Дамы за рулем по традиции примут поздравления 8 Марта на автозаправочных станциях под ярким логотипом ННК. Цветы, комплименты и приятные подарки ждут клиенток в регионах присутствия бренда.

На части автозаправочных станций* ННК будут расположены яркие пресс-волы, чтобы прекрасные автолюбительницы имели возможность сделать фото и принять участие в конкурсе "АвтоЛеди ННК". Публикуя свое фото под определенным хештегом с 8 марта 2020 по 10 марта 2020 года, получая "лайки", можно побороться за призы, главный из которых – топливная карта на 5 000 рублей!

Кстати, при заправке на сумму 1000 рублей и выше милым дамам полагается бонусная карта программы лояльности "Всегда по пути!"

"В первую очередь, нас выбирают за качественное топливо, однако многое зависит и от настроения, с которым водители покидают наши АЗС. Мы не изменяем добрым традициям нашей компании и рады поздравить своих прекрасных клиенток 8 марта на АЗС сети" - прокомментировали в Группе компаний ННК.

*Список АЗС ННК, участвующих в акции:

АЗС №1, Партизанский проспект, 50

АЗС № 2, ул. Калинина, 20

АЗС №4, ул. Крыгина, 111

АЗС № 5, ул. Бородинская, 91

АЗС № 6, ул. Луговая, 89-А

АЗС № 8, ул. Снеговая, 42-В

АЗС № 9, ул. Днепровская, 40-В

АЗС № 12, район детского оздоровительного центра "Океан"

АЗС № 103, Пр-т 100-летия, 27

АЗС № 106, ул. Луговая, 95-А

АЗС № 107, ул. Снеговая, 2-В

АЗС № 110, Пр-т 100-летия, 126-А

АЗС № 111, ул. Чапаева, 31-А

АЗС № 113, пр-т Красного знамени, 104-А

АЗС № 114, ул. Всеволода Сибирцева, 84-А

АЗС № 115, ул. Вилкова, 9-А

АЗС № 116, ул. Снеговая, 55

АЗС № 118, ул. Светланская, 70

АЗС № 120, ул. Волгоградская, 19-А

АЗС № 121, ул. Фадеева, 65

Газета "Золотой Рог", Владивосток.