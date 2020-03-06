Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автоледи на АЗС ННК ждут подарки и цветы
Улыбки, цветы и приятные подарки ждут клиенток сети АЗС ННК 8 марта
Дамы за рулем по традиции примут поздравления 8 Марта на автозаправочных станциях под ярким логотипом ННК. Цветы, комплименты и приятные подарки ждут клиенток в регионах присутствия бренда.
На части автозаправочных станций* ННК будут расположены яркие пресс-волы, чтобы прекрасные автолюбительницы имели возможность сделать фото и принять участие в конкурсе "АвтоЛеди ННК". Публикуя свое фото под определенным хештегом с 8 марта 2020 по 10 марта 2020 года, получая "лайки", можно побороться за призы, главный из которых – топливная карта на 5 000 рублей!
Кстати, при заправке на сумму 1000 рублей и выше милым дамам полагается бонусная карта программы лояльности "Всегда по пути!"
"В первую очередь, нас выбирают за качественное топливо, однако многое зависит и от настроения, с которым водители покидают наши АЗС. Мы не изменяем добрым традициям нашей компании и рады поздравить своих прекрасных клиенток 8 марта на АЗС сети" - прокомментировали в Группе компаний ННК.
*Список АЗС ННК, участвующих в акции:
АЗС №1, Партизанский проспект, 50
АЗС № 2, ул. Калинина, 20
АЗС №4, ул. Крыгина, 111
АЗС № 5, ул. Бородинская, 91
АЗС № 6, ул. Луговая, 89-А
АЗС № 8, ул. Снеговая, 42-В
АЗС № 9, ул. Днепровская, 40-В
АЗС № 12, район детского оздоровительного центра "Океан"
АЗС № 103, Пр-т 100-летия, 27
АЗС № 106, ул. Луговая, 95-А
АЗС № 107, ул. Снеговая, 2-В
АЗС № 110, Пр-т 100-летия, 126-А
АЗС № 111, ул. Чапаева, 31-А
АЗС № 113, пр-т Красного знамени, 104-А
АЗС № 114, ул. Всеволода Сибирцева, 84-А
АЗС № 115, ул. Вилкова, 9-А
АЗС № 116, ул. Снеговая, 55
АЗС № 118, ул. Светланская, 70
АЗС № 120, ул. Волгоградская, 19-А
АЗС № 121, ул. Фадеева, 65
Новости партнеров
Новости тематики
- Автоледи на АЗС ННК ждут подарки и цветы
- Власти Владивостока уступили пассажирам
- "И интересно, как обстоят дела со строительством дороги от "Олимпийца" до мыса Кунгасного и далее до Второй Речки?"
- На АЗС ННК высадился новогодний десант
- ВПОПАТ-1: из небытия в примеры для подражания
- Кэшбоксы в автобусах Владивостока уже начали ломаться
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как поставил на место частных перевозчиков
- "Группа ГАЗ" заступилась за свои электробусы, которые будут работать во Владивостоке
- "Похоже, Владивосток скоро завоюет сердца ещё нескольких россиян"
- На авторынке "Зеленый угол" появятся бэушные автомобили из Поднебесной
Новости раздела
- Автоледи на АЗС ННК ждут подарки и цветы
- Амнистию паркуют в гаражи
- Власти Владивостока уступили пассажирам
- "И интересно, как обстоят дела со строительством дороги от "Олимпийца" до мыса Кунгасного и далее до Второй Речки?"
- На АЗС ННК высадился новогодний десант
- Пока в Хабаровске вызывают ОМОН и сажают водителей, владивостокские хулиганы борзеют
- Работает снегоуборочная техника: водителей Владивостока просят не бросать машины вдоль дорог
- ВПОПАТ-1: из небытия в примеры для подражания
- Кэшбоксы в автобусах Владивостока уже начали ломаться
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как поставил на место частных перевозчиков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Бегущих из Северной Кореи от коронавируса будут эвакуировать через Владивосток
- Роспотребнадзор в Приморье обнародовал результаты проверки пассажиров с Diamond Princess
- Разочарован в бизнесе, но надежды не потерял
- FESCO возглавит новый президент
- Олигарх назвал реальную ставку ипотеки в России
- Газа на всех не хватает
- Рустам Исмаилов: Даже мне было сложно снять у вас квартиру - "мы узбекам не сдаем"...
- Прокурору в Приморье заплатят за обвинения в коррупции
- Популярный паром из Владивостока в Корею и Японию ходить не будет
- Два города в Приморье готовятся обновить власть