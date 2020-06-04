Во Владивостоке дерево упало сразу на несколько автомобилей

В результате разгула непогоды ночью во Владивостоке на три машины, припаркованные около одного из домов на проспекте Острякова, ветром повалило дерево. Очевидцы утверждают, что тот момент в салонах авто людей не было.

Вызванные сотрудники ЖЭКа уже пилят дерево и разбирают завал. Один автомобиль из-под завала автовладельцу удалось эвакуировать самостоятельно.





Газета «Золотой Рог», Владивосток.