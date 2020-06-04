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Во Владивостоке дерево упало сразу на несколько автомобилей
В результате разгула непогоды ночью во Владивостоке на три машины, припаркованные около одного из домов на проспекте Острякова, ветром повалило дерево. Очевидцы утверждают, что тот момент в салонах авто людей не было.
Вызванные сотрудники ЖЭКа уже пилят дерево и разбирают завал. Один автомобиль из-под завала автовладельцу удалось эвакуировать самостоятельно.
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