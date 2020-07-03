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Владивостокская таможня прекратила оформление транспортных средств, ввозимых предпринимателями
За первое полугодие 2020 года здесь было оформлено более 49 тысяч автомобилей
Со 2 июля 2020 года Владивостокская таможня прекратила регистрацию таможенных деклараций на ввозимые транспортные средства и самоходные машины. Данные изменения касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц порядок не меняется.
Транспортные средства и самоходные машины предприниматели могут задекларировать на Акцизном специализированном таможенном посту Центральной акцизной таможни (центр электронного декларирования).
В отношении физических лиц Владивостокская таможня продолжит регистрацию таможенных деклараций на данную категорию товаров. За первое полугодие 2020 года Владивостокская таможня оформила более 49 тысяч автомобилей.
СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Новый порядок декларирования ряда подакцизных и других товаров, в том числе транспортных средств и самоходных машин, регламентирует приказ Минфина РФ от 18.02.2020 №27н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и конкретных функций в отношении товаров». Приказ вступил в силу со 2 июля 2020 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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