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Владивостокская таможня прекратила оформление транспортных средств, ввозимых предпринимателями

03 Июля 2020, 15:16 | Владивосток

За первое полугодие 2020 года здесь было оформлено более 49 тысяч автомобилей

Со 2 июля 2020 года Владивостокская таможня прекратила регистрацию таможенных деклараций на ввозимые транспортные средства и самоходные машины. Данные изменения касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц порядок не меняется.

Транспортные средства и самоходные машины предприниматели могут задекларировать на Акцизном специализированном таможенном посту Центральной акцизной таможни (центр электронного декларирования).

В отношении физических лиц Владивостокская таможня продолжит регистрацию таможенных деклараций на данную категорию товаров. За первое полугодие 2020 года Владивостокская таможня оформила более 49 тысяч автомобилей.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Новый порядок декларирования ряда подакцизных и других товаров, в том числе транспортных средств  и самоходных машин, регламентирует приказ  Минфина РФ от 18.02.2020 №27н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и конкретных функций в отношении товаров». Приказ вступил в силу со 2 июля 2020 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: запрет  автомобили  таможня  ИП  правый руль  ввоз 



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