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Автозавод "Мазда Соллерс" во Владивостоке перешел на 4-дневную рабочую неделю
Новый рабочий график будет действовать в июле и августе
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, Владивосток), совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японского автоконцерна Mazda), на два месяца ввело сокращенную рабочую неделю.
В период с 1 июля по 31 августа 2020 года на «Мазда Соллерс» объявлена сокращенная четырехдневная рабочая неделя. Оплата труда сократится пропорционально рабочему времени.
Автозавод во Владивостоке в 2019 году выпустил 32,789 тыс. автомобилей Mazda, что на 5,2% больше, чем в 2018 году.
Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году, выпускает автомобили с сентября 2012 года. В настоящее время СП производит во Владивостоке кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. В 2019 году стартовало производство двигателей Mazda Skyactiv-G 2.0.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото: primorsky.ru
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