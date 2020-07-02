Автозавод "Мазда Соллерс" во Владивостоке перешел на 4-дневную рабочую неделю

Новый рабочий график будет действовать в июле и августе

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, Владивосток), совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японского автоконцерна Mazda), на два месяца ввело сокращенную рабочую неделю.

В период с 1 июля по 31 августа 2020 года на «Мазда Соллерс» объявлена сокращенная четырехдневная рабочая неделя. Оплата труда сократится пропорционально рабочему времени.

Автозавод во Владивостоке в 2019 году выпустил 32,789 тыс. автомобилей Mazda, что на 5,2% больше, чем в 2018 году.

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году, выпускает автомобили с сентября 2012 года. В настоящее время СП производит во Владивостоке кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. В 2019 году стартовало производство двигателей Mazda Skyactiv-G 2.0.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: primorsky.ru