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Короновирус спас россиян от повышения штрафов за нарушение ПДД

30 Мая 2020, 16:14 | В России

Это собирался сделать Минюст

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Новый проект кодекса был представлен ведомством в прошедшую пятницу.

«В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП»

Первый проект нового КоАП ведомство обнародовало 30 января. Он предполагал введение новых норм, в том числе ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф предлагалось увеличить с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб. Автором предложений о повышении штрафов в Минюсте назвали МВД.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: автомобиль  страхование  превышение  автошкола  неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  каско 



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