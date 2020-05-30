Короновирус спас россиян от повышения штрафов за нарушение ПДД

Это собирался сделать Минюст

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Новый проект кодекса был представлен ведомством в прошедшую пятницу.

«В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП»

Первый проект нового КоАП ведомство обнародовало 30 января. Он предполагал введение новых норм, в том числе ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф предлагалось увеличить с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб. Автором предложений о повышении штрафов в Минюсте назвали МВД.