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В России в июле запретят ввозить праворульные машины

27 Июня 2020, 15:13 | В России

Для водителей приготовили три важных изменения с 1 июля

В России в июле запретят ввозить праворульные машины, а также изменят порядок проведения медосвидетельствования для получения прав. Кроме этого в стране заработают новые правила регистрации тюнингованных машин.

С 1 июля нынешнего года в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. Так, со второго месяца лета вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Также усложнится дальнейшая постановка на учет и эксплуатация таких автомобилей, сообщает РБК.

Новые ограничения распространяются только на машины, которые начнут ввозить в страну после 1 июля 2020 года. Под запрет попала техника категорий M2 и M3. К ним относятся самосвалы и строительная спецтехника, а также микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, и пассажирские автобусы.

Кроме того, со следующего месяца заработают новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля. При переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок или фаркопов водитель должен предоставить машину на проверку в специальную лабораторию. Некоторые фирмы выдавали необходимое заключение дистанционно — по присылаемым фотографиям. Теперь эту практику хотят запретить. В этом случае водителям придется в обязательном порядке привозить тюнингованный автомобиль в лабораторию.

Наконец, с 1 июля в России изменится порядок прохождения обязательного медосвидетельствования для получения или продления срока действия водительского удостоверения. Теперь, чтобы получить справку, некоторым автомобилистам придется сдать дополнительные анализы. Это произойдет в случае, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Раньше Минздрав планировал, что такие исследования придется проходить каждому желающему получить права.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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