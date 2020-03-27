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ГИБДД переходит в онлайн из-за пандемии коронавируса
Изменились и правила сдачи экзаменов на права
На фоне распространения коронавируса в ГИБДД минимизируют контакт сотрудников с водителями.
Теперь общение только по предварительной записи. Формы размещены на портале Госуслуг. Экзамены на права сдать можно, но онлайн.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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