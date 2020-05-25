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На дорогах появились автомобили с наклейками в виде буквы "А"
Что они означают, и кому придется вешать такой стикер
В последнее время на отечественных дорогах появились машины с нестандартными стикерами на заднем стекле. Наклейка представляет собой треугольный знак, обрамленный красными полосами, в середине которого находится буква А. Что же это за знак? Кто должен его крепить? Как его получить?
В прошлом году автомобилисты столкнулись с проблемами, возникшими в связи с буквой «Ш» на стекле. А тут – новая неожиданность. Поэтому следует разобраться с нюансами и понимать, как действовать дальше.
Пилотный проект, тестирующий новый стикер, запущен в двух регионах нашей страны. Но в связи с постоянным усовершенствованием систем и технологий автомобиля все больше машин с подобным знаком появится на наших дорогах. И не стоит пугаться таких «партнеров» по дорожному движению. Сейчас ниже я расскажу, что означает этот знак и что обязательно нужно знать.
Как вы могли догадаться, треугольник с буквой А в середине означает, что автомобиль обладает функцией автоматического пилотирования. Машины, оснащенные системами круиз-контроля или другими модными «наворотами», в данную категорию не попадают. Ситуация касается именно тех автотранспортных средств, которые могут осуществлять движение по маршруту без участия ручного управления.
В перспективе подобная функция появится не только у авто премиум-класса, но и у бюджетных моделей.
Сегодня автомобили с функцией автоматического пилотирования требуют обязательного присутствия водителя, который может взять ситуацию в свои руки в случае необходимости. В дальнейшем управление подобным транспортом будет полностью автономным без участия человека. Поэтому не стоит удивляться новым наклейкам на стекле. Просто мы входим в новую «эру» компьютерных технологий в области управления транспортом.
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Если я в по глубокой колее еду - мне надо этот знак вешать?