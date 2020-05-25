www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 71.88 р. 100 JPY: 66.87 р.
EUR: 78.44 р. 10 CNY: 10.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

На дорогах появились автомобили с наклейками в виде буквы "А"

25 Мая 2020, 08:40 | В России

Что они означают, и кому придется вешать такой стикер

В последнее время на отечественных дорогах появились машины с нестандартными стикерами на заднем стекле. Наклейка представляет собой треугольный знак, обрамленный красными полосами, в середине которого находится буква А. Что же это за знак? Кто должен его крепить? Как его получить?

В прошлом году автомобилисты столкнулись с проблемами, возникшими в связи с буквой «Ш» на стекле. А тут – новая неожиданность. Поэтому следует разобраться с нюансами и понимать, как действовать дальше.

Пилотный проект, тестирующий новый стикер, запущен в двух регионах нашей страны. Но в связи с постоянным усовершенствованием систем и технологий автомобиля все больше машин с подобным знаком появится на наших дорогах. И не стоит пугаться таких «партнеров» по дорожному движению. Сейчас ниже я расскажу, что означает этот знак и что обязательно нужно знать.

Как вы могли догадаться, треугольник с буквой А в середине означает, что автомобиль обладает функцией автоматического пилотирования. Машины, оснащенные системами круиз-контроля или другими модными «наворотами», в данную категорию не попадают. Ситуация касается именно тех автотранспортных средств, которые могут осуществлять движение по маршруту без участия ручного управления.

В перспективе подобная функция появится не только у авто премиум-класса, но и у бюджетных моделей.

Сегодня автомобили с функцией автоматического пилотирования требуют обязательного присутствия водителя, который может взять ситуацию в свои руки в случае необходимости. В дальнейшем управление подобным транспортом будет полностью автономным без участия человека. Поэтому не стоит удивляться новым наклейкам на стекле. Просто мы входим в новую «эру» компьютерных технологий в области управления транспортом.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: асфальт  дпс  каско  автомобиль  страхование  превышение  автошкола  неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео  камера 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ыыы11:08, 25.05.2020#

    Если я в по глубокой колее еду - мне надо этот знак вешать?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]