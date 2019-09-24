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Сбербанк займется продажей автомобилей
Банкиры будут продавать и новые, и подержанные авто
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, говорит один из собеседников. Маркетплейс должен объединить основных участников, подтвердил второй источник и добавил, что на сайте будут продавать и новые, и подержанные автомобили. «Сервис создается по аналогии с «ДомКлик», — уточнил он. «ДомКлик», который Сбербанк запустил в 2017 году, — это витрина агентств недвижимости и каталог жилой и коммерческой недвижимости от застройщиков, аккредитованных Сбербанком. На портале можно найти квартиру, подать заявку и оформить ипотеку, провести правовую экспертизу, оформить электронную регистрацию сделки.
О переговорах осведомлены и два источника РБК на авторынке. «Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», — объяснил один из них. По словам другого, проект завязан на «дочку» Сбербанка Сетелем Банк, который специализируется на автокредитовании.
В приложении Сбербанка («Сбербанк Онлайн») уже можно подать заявку на автокредит. По словам одного из собеседников РБК, там же появится каталог автомобилей — предположительно, из «Авто.ру».
Представитель Сбербанка отказался от комментариев.
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