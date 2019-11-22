Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медосмотр: автомобилисты пока могут расслабиться
По вызвавшему панику среди водителей приказу Минздрава принято новое решение
По сообщению ТАСС, приказ (вступающий в силу от 22 ноября 2019 года) о медицинском осмотре для водителей с поправками, будет отложен для дополнительного изучения.
Министерство здравоохранения России решило отложить вступление в силу приказа, который предусматривал новый порядок медосмотра для автовладельцев. Согласно новым поправкам, приказ включал дополнительный анализ на пристрастие к алкоголю и психотропным наркотическим веществам. О таком решении сообщил заместитель министра ведомства Олег Салагай.
Президент России Владимир Путин также прокомментировал сообщения о росте стоимости медицинских справок для Госавтоинспекции: «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Если нужно отдать за эту справку пять тысяч — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, всё согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — сообщил президент.
Олег Салагай также прокомментировал в своём Telegram-канале сложившуюся ситуацию: «С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Медосмотр: автомобилисты пока могут расслабиться
- Стоимость ОСАГО хотят повысить в семь раз
- Власти придумали кое-что похуже ГЛОННАСа
- В ПДД добавят новые виды транспорта
- В России появятся новые водительские удостоверения
- Сбербанк займется продажей автомобилей
- Будущих байкеров заставят сначала два года ездить на "дырчиках"
- Водителей-дальнобойщиков уже в ближайшие годы начнут выкидывать на обочину
- Автовладельцы с ноября начнут получать новые документы
- В России начались продажи очень крутой и дорогой "Тойоты" (фото)
Новости раздела
- Медосмотр: автомобилисты пока могут расслабиться
- Стоимость ОСАГО хотят повысить в семь раз
- Власти придумали кое-что похуже ГЛОННАСа
- В ПДД добавят новые виды транспорта
- В России появятся новые водительские удостоверения
- Сбербанк займется продажей автомобилей
- Будущих байкеров заставят сначала два года ездить на "дырчиках"
- Водителей-дальнобойщиков уже в ближайшие годы начнут выкидывать на обочину
- Автовладельцы с ноября начнут получать новые документы
- В России начались продажи очень крутой и дорогой "Тойоты" (фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Массовая установка счетчиков на воду привела к неожиданным последствиям
- Новый магазин известной торговой сети появится во Владивостоке
- Бывший глава Приморья уходит на повышение
- Рыба по доступным ценам – в супермаркетах Приморья
- Три долгостроя в Приморье будут сданы в ноябре
- Новый огромный многофункциональный центр во Владивостоке к сроку не успевает
- Делить имущество в случае развода супруги будут по-новому
- Игорь Пушкарёв: "Высоцкий спасает..."
- Руководитель компании "Аркада": "Было бы красиво..."
- Черный нал-кормилец