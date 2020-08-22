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ГИБДД – автомобилистам: катитесь на три буквы

22 Августа 2020, 15:12 | В России

Дорожная инспекция разъяснила порядок регистрации автотранспорта в МФЦ

Регистрировать автотранспорт теперь можно в МФЦ. Сотрудники центров будут принимать заявления и выдавать готовые документы, но все остальные административные процедуры останутся за ГИБДД

Осмотром автомобилей и присвоением номеров при регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах (МФЦ) по-прежнему будут заниматься сотрудники ГИБДД, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — указано в сообщении ведомства.

Регистрировать автомобили и другие транспортные средства в МФЦ правительство разрешило 21 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Услугой можно будет воспользоваться «в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов». При регистрации транспортного средства сотрудники МВД будут работать на территории МФЦ.

C 1 января в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Ставить машины на учет разрешили у дилера в автосалоне. Чтобы получить номерные знаки, обращаться в ГИБДД при этом не нужно.

Также возможность регистрировать новые автомобили появилась и у заводов — изготовителей. Они вместе с дилерами работают с необходимыми для регистрации документами от имени владельцев и передают их в автоинспекцию через портал госуслуг. Для проведения операций доверенному лицу нужно предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  каско  автомобиль  страхование  превышение  автошкола 



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