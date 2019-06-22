Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автомобилистов будут лишать прав на месте
Инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водителей без суда
Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда. В ведомстве напомнили, что судебные приставы могут ограничить права у должников во внесудебном порядке. Кроме того, для юридических лиц, допускающих нарушения ПДД, хотят ввести повышенные штрафы.
Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов предложил расширить права инспекторов ГИБДД. Как сообщает газета «Коммерсант», чиновник предложил дать гаишникам возможность ограничивать водительские права без суда.
«Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может», – отметил Газизов.
Кроме того, эксперты МВД полагают действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) устаревшим. Новая версия должна вступить в силу с 2021 года. В ведомстве также призвали ввести повышенные оборотные штрафы для юридических лиц, допускающих нарушения безопасности дорожного движения своими сотрудниками.
Газизов, в свою очередь, отметил, что обязанности судей должны сокращаться, а компетенции дорожных полицейских – возрастать. Как сообщает ФАН, глава АПУ ДПД МВД предложил также отменить административный арест — из-за больших трат на содержание нарушителей и нехватку мест в СИЗО.
Эту меру пресечения, по его словам, надо заменить на задержание до 48 часов.
Заявление было озвучено в ходе дискуссии на площадке научно-практической конференции, посвященной 45-летию научного центра безопасности дорожного движения российского МВД.
Несколькими месяцами ранее Госавтоинспекция предложила ввести ответственность за превышение скорости на 10-20 км/ч. Сейчас ненаказуемый лимит превышения разрешенной скорости составляет 20 км/ч.
Автомобилисты, которые регулярно нарушают правила дорожного движения могут также оказаться в «черном списке» ГИБДД. Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга злостным нарушителям правил дорожного движения или водителям, лишенным прав.
Кроме того, водителей, регулярно нарушающих скоростной режим, в скором времени могут оставить без 50-процентной скидки на оплату штрафов. При этом за каждое повторное игнорирование правил штрафы, наоборот, поднимут.
В декабре 2018 года был введен мораторий на внесение каких-либо поправок в ПДД. Об этом заявил в разговоре с ТАСС глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.
«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — заявил Митрошин.
Чиновник подчеркнул, что процесс изменения ПДД «поставлен на паузу». Однако мораторий касается только Министерства внутренних дел, добавил он. По словам Митрошина, его ведомство не может дать гарантий того, что Министерство транспорта или правительство России не решат инициировать собственные поправки к правилам.
В апреле стало известно, что ГИБДД создаст базу данных водителей без прав и злостных нарушителей ПДД. Кроме того, госавтоинспекция намерена получить доступ к сведениям о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Такая мера, по словам Мишурова, исключит возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан. «Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», – подчеркнул он.
В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Некоторые автовладельцы даже требуют ввести экстраординарный курс в автошколах для изучения этих изменений.
При этом Госавтоинспекция собирается переработать задачи теоретической части экзамена на водительские права. «С учетом данных президентом России поручений <...>
в части повышения требований к сдаче экзаменов [для получения] водительских удостоверений запланирована переработка экзаменационных задач», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел России.
18 июня замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что в России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, потому что в них слишком непросто ориентироваться, передает НСН. По его словам, даже личный состав МВД сейчас достаточно сложно находит подпункты и параграфы, а также разделы. По мнению Горового, в сложившейся ситуации правоохранителям тяжело требовать от водителей соблюдения правил.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Автомобилистов будут лишать прав на месте
- Примерно половина водителей покупают права, не сдав экзамены
- Суд разрешил таранить "обочечников"
- В России появились новые дорожные знаки
- Получить водительские права будет еще сложнее
- К водителями с такими именами в авто лучше не садиться
- ГИБДД хочет вернуть старые правила регистрации машин
- Водители поостерегутся выезжать на встречку
- Кому придется раскошелиться за новый полис ОСАГО
- Пешеходные переходы оснастят препятствиями для автомобилей
Новости раздела
- Автомобилистов будут лишать прав на месте
- Первый российский электромобиль будет укомплектован китайской батареей
- Примерно половина водителей покупают права, не сдав экзамены
- Суд разрешил таранить "обочечников"
- В России появились новые дорожные знаки
- Получить водительские права будет еще сложнее
- К водителями с такими именами в авто лучше не садиться
- Японский гибрид Prius обогнал немецкий кроссовер BMW X6
- ГИБДД хочет вернуть старые правила регистрации машин
- В Приморье скоро можно будет купить новый кроссовер через интернет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Строительство мегамоста на Дальнем Востоке обойдется почти в полтриллиона рублей
- Приморский бизнесмен написал письмо отчаяния лидеру Китая Си Цзиньпину
- Популярный мессенджер упал по всему миру
- В интернете предупредили о новых "способах и методах фабрикации уголовных дел" силовиками в Приморье
- В России ввели новый неслабый штраф
- Премьер-министр правительства Приморья
- В Приморье у границы с Китаем и Северной Кореей строится новый туристический комплекс
- От дальневосточников хотят откупиться
- Хабаровск отомстил Владивостоку
- Владивостокские студенты узнали, как легально "прокачать" мозг перед сессией