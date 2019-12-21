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Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч

21 Декабря 2019, 10:36 | В России

Российские водители оказались крайне несознательными

В России будет снижен нештрафуемый порог превышения скорости автомобилей. Он составит 10 км/ч.

Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, комментируя итоги заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Напомним, в настоящее время водители могут превышать скорость до 20 км/ч, и могут быть наказаны за это только в случае совершения ДТП.

Акимов пояснил, что лимит в 10 км/ч будет вводиться постепенно - для начала в пилотных зонах. Возможно, это будут крупные города или областные центры. Чиновник предположил, что все необходимые законодательные решения будут приняты уже в 2020 году, а реализовать их можно будет до 2022-2023 года.

Вице-премьер отметил, что у него нет сомнений, что "и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога".

По словам Акимова, которые приводит РИА Новости, ни в одной стране мира нет такого большого нештрафуемого порога превышения скорости в 20 км/ч, как в России.

"Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать", - заключил Акимов, отметив, что, по расчетам, снижение порога "позволит спасти более 1,8 тысячи жизней людей".

Интересно, что МВД ранее выступило против предложении снизить нештрафуемый порог скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Как заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях.

Напомним, нештрафуемый порог 20 км/ч появился в России в 2013 году. Связано это было с массовым оснащением дорог комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений. Практически сразу все водители восприняли новый лимит как данность и начали повсеместно злоупотреблять им.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  каско  автомобиль  страхование  превышение  автошкола 



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Комментарии

  • Демон11:08, 21.12.2019#

    У нас все не как у людей. Включенные фары были призваны спасти жизни и че много наспасали? А вот разряженных в ноль аккумуляторов - море. Жизни спасут ровные чистые и освещенные дороги

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