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Водителей на алкоголь будут проверять за секунды

15 Июня 2020, 13:59 | В России

Новый метод позволит инспекторам смогут проверять сразу несколько автомобилей из потока

ГИБДД в скором времени намерена внедрить новый способ тестирования водителей на трезвость. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков.

«На сегодняшний день проект изменения в постановление направлен в Общественную палату для общественного обсуждения. Надеюсь, в ближайшее время мы получим заключение Общественной палаты и дальше продолжим работу уже в правительстве над этим документом», — отметил Быков.

Он подчеркнул, что при помощи новой методики инспекторы смогут проверять сразу несколько автомобилей из потока и в «течение нескольких секунд» определять водителей с выдыхаемым в воздух алкоголем. При наличии подозрений на нетрезвое состояние автомобилиста попросят пройти медицинское освидетельствование.

Быков отметил, что проверки по новой системе будут проводить на тех дорогах, где движение можно пустить по одной полосе. В таком случае в короткий промежуток времени можно будет протестировать всех водителей в потоке.

О новом тесте на трезвость, который позволит ускорить процесс проверки водителей, а также не потребует вызова понятых и видеосъемки, заговорили еще летом 2019 года. При этом ГИБДД так и не успела внедрить новую методику с бесконтактными детекторами из-за пандемии коронавируса.

Напомним, речь идет о так называемых экспресс-тестах на наркотики и алкоголь, закупку тестов уже согласовали в МВД. Предполагается, что тест должен практически безошибочно определять спиртное и запрещенные вещества при температурах от –5 °C до +45 °C. Масса самого прибора не превышает 400 г, а питаться он должен от автомобильного прикуривателя или 220-вольтовой розетки.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: автомобиль  страхование  превышение  автошкола  неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  каско 



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