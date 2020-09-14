Сдавать на водительские права россияне будут по-новому

1 апреля 2021 года многим будет не до смеха

МВД подготовило новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на водительские права. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Как следует из проекта регламента, практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будет проходить исключительно в условиях дорожного движения.

"Напомним, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями проводиться не будет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в документе скорректировали перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Их разделили на подгруппы — по одному, два или три балла. Грубые ошибки — например, "Не пристегнул ремень безопасности" или "Использовал во время движения телефон" — вынесли в отдельный блок. При их совершении экзамен сразу завершится.

Чтобы получить положительную оценку, кандидат в водители должен продемонстрировать навыки безопасного управления автомобилем в условиях дорожной обстановки и набрать, как и раньше, менее пяти штрафных баллов.

Что касается мотоциклов, то здесь изменения незначительны, за исключением некоторых упражнений. Так, проектом регламента предусмотрена новая схема упражнения "Габаритная восьмерка": кандидату в водители предложат проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.

Еще одно из нововведений касается формата подачи заявления — заявителю будет достаточно только представить комплект документов, а сотрудник экзаменационного подразделения оформит заявление.

Кроме того, вводится процедура получения выписки о выдаче водительского удостоверения. Она необходима для трудоустройства водителем или замены прав за границей.

Проект регламента устанавливает также процедуру аннулирования результатов экзаменов. Жалобы будет рассматривать комиссия из как минимум трех должностных лиц, а ее решения и будут основанием для аннулирования.

Также предусматриваются процедуры аннулирования водительских удостоверений.

Новый административный регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.