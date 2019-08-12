В России начались продажи очень крутой и дорогой "Тойоты" (фото)

Японская марка вывела на российский рынок свою первую глобальную модель под новой маркой

Японская марка вывела на наш рынок свою первую глобальную модель под маркой GAZOO Racing. Ей стала новая Supra c приставкой GR, пишет «Avto.mail.ru».





Под капотом новой Toyota Supra скрывается 3-литровая рядная «шестёрка» — с двухпоточным турбонагнетателем, непосредственным впрыском топлива и системой изменяемых фаз. Отдача мотора, с которым состыкован 8-диапазонный автомат, — 340 л.с. и 500 Нм. С места до 100 км/ч спорткар разгоняется за 4,3 секунды, ограничение максимальной скорости — 250 км/ч.













Продажи новинки стартуют в 13 дилерских центрах Toyota 9 августа. Специально для потенциальных покупателей в 4-х городах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону — будут организованы тест-драйвы на гоночных трассах. Стартовая цена возрожденного пятого поколения модели Supra — от 5 534 000 рублей.

Toyota Gazoo Racing (TGR) — гоночное подразделение бренда Тойота. Модельный ряд состоит из двух линеек: GR и GR-Sport.

Как сообщает пресс-служба Toyota, в планах компании запустить сразу несколько моделей линейки Toyota GR-Sport на российском рынке в 2020 году.