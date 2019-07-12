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В России появятся турбоперекрестки и квадратные светофоры
Разработан новый стандарт, предполагающий новые правила кругового движения и установку необычных светофоров
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ).
С проектом документа ознакомились «Известия». Популярные в Европе турбоперекрестки, позволяющие автомобилистам меньше перестраиваться при круговом движении, сначала протестируют в Москве, пояснил глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Также проект нового ПНСТ предполагает, что дорожная разметка станет менее скользкой, на «зебрах» появятся датчики движения, а проезжую часть перед пешеходными переходами начнут сужать. Новые стандарты будут актуальны только для Москвы и Санкт-Петербурга, считают в Федерации автовладельцев России.
Часть из вошедших в проект предварительного национального стандарта предложений уже используется в том или ином виде на российских дорогах, но не закреплена в ГОСТах –– например, разметка «вафельница» и диагональные пешеходные переходы. Но есть совершенно новые элементы, применение которых в тестовом режиме только планируется, рассказал «Известиям» глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. В частности, скоростные турбоперекрестки. На них наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу.
О том, что первый такой перекресток в 2019 году может появиться в Москве, в январе сообщали в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Речь шла о пересечении улиц Красного маяка и Чертановской. За счет нововведения там предполагается снизить аварийность и повысить пропускную способность на 20–30%. «Нарисуем коридоры по принципу «кому направо, перестраиваться не должен», будет меньше конфликтных точек», — поясняли в ЦОДД.
Центр организации дорожного движения участвовал в разработке нового ПНСТ, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦОДД. Многие решения, которые указаны в стандарте, уже реализуются в столице. Опираясь на опыт Москвы, другие регионы смогут внедрять новые практики организации движения и у себя, отметили в ЦОДД. Там уточнили, что турбоперекресток в городе пока планируется только один, он появится до конца года.
–– В Москве они будут применяться впервые, хотя в Европе турбоперекрестки очень популярны, –– отметил Александр Шумский.
Эксперт подчеркнул, что при многополосном круговом движении именно из-за неосторожных перестроений происходит много мелких аварий.
Свет в квадрате
В новом ПНСТ также предлагается закрепить различные виды светофорных объектов. В частности, дополнить стандартные конструкции новыми элементами: стрелками, указывающими направление движения и возможность разворота, а также сигналом «красный крест» (дополнительно информирует автомобилистов о запрете движения встречного потока) и секцией «идущий человек».
Кроме того, предусмотрена возможность установки светофоров квадратной формы –– в нем лампа занимает всю площадь красной, желтой или зеленой секции.
–– Люди ориентируются не на форму светящихся секций, а на цвет. Предлагается увеличить площадь свечения, тем самым сделав регулировщик более заметным, –– пояснил Александр Шумский.
Он отметил, что ставить круглые лампы нецелесообразно с технической точки зрения –– современные светофоры используют светодиоды, которые проще сделать квадратными.
В ЦОДД Москвы отметили, что таких светофоров в столице нет, их внедрение пока предметно не обсуждалось.
В предварительном стандарте также предлагается закрепить возможность установки светофоров с разным размером ламп: диаметр для красного сделают больше (300 мм), а для желтого и зеленого — меньше (по 200 мм). По словам Александра Шумского, такие электронные регулировщики уже есть в некоторых городах, например в Санкт-Петербурге.
В документе указаны решения и для того, чтобы обезопасить пешеходов: специальная волнообразная разметка на тихоходных улицах (скорость 20–40 км/ч) и так называемые средства «успокоения потока» — сужение проезжей части перед «зебрами», установка препятствий в центре проезжей части, искривление дороги. Кроме того, на нерегулируемых переходах хотят ставить датчики движения –– они автоматически включат красную лампу над «зеброй» во время движения человека, а также подсветку знака «Пешеходный переход».
Отдельно в предварительном стандарте прописано, что используемая для дорожной разметки краска или пластик «должны обеспечивать устойчивое сцепление покрытия с покрышками автомобилей, мотоциклов и велосипедов при любых погодных условиях». Как писали «Известия», в мае 2019 года движение «МотоМосква» обратилось в ГИБДД с просьбой сделать разметку менее скользкой. Так как новые «вафельницы» вместе с пешеходными «зебрами» и прерывистыми линиями превращают город в полосу препятствий для мотоциклистов.
В пояснительной записке к проекту ПНСТ, который получил название «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения», отмечается, что он может выполняться по принципу «незакрытого перечня». То есть позволит комбинировать предложенные технические решения в зависимости от дорожной обстановки.
До середины августа проект будет находиться на общественном обсуждении. После этого будет приниматься решение о его утверждении. Обычно ПНСТ тестируется 1–3 года, дорабатывается и затем превращается в ГОСТ.
Регулирование для мегаполисов
Предложения в концепции будущего ГОСТа интересные, но подойдут в основном для больших городов, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга, сказал «Известиям» замглавы Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов. У регионов денег не хватает даже на то, чтобы привести в нормативное состояние дорожную сеть и поставить обычные светофоры в местах концентрации ДТП, подчеркнул он.
В ФАР также раскритиковали закрепленные в ПНСТ средства «успокоения» трафика для снижения скорости движения –– сужение дорог перед пешеходными переходами и установку искусственных препятствий на проезжей части. По словам Дмитрия Клевцова, сейчас уже есть эффективные средства –– камеры и таблички с ограничением скорости. Поэтому любые препятствия на дороге будут только увеличивать количество аварий и создавать пробки, добавил он.
По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, большая часть представленных схем ограничения движения скопирована с тех, что применяются в ЕС. Это, например, сужение дороги за счет парковочных мест или велодорожек, расширение пешеходных зон и другие. В столице их применили, например, на Бульварном кольце, в результате создали мертвую пробку, полагает он.
Но, по словам Александра Шумского, раз стандарт пока не утвержден, в него еще могут быть внесены правки.
Глава агентства Infomost Борис Рыбак считает, что реальная цель технических средств для успокоения транспортного потока — вытеснить личные авто из центра города или ограничить их. Но это путь, по которому идут все мегаполисы, — в будущем в крупных городах будет доминировать общественный транспорт, уверен эксперт.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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