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В России устанавливают новые светофоры с буквами "АУ"

09 Января 2020, 10:08 | В России

Что это значит и как водителям следует реагировать на такую аббревиатуру

Возможно, некоторые, а особенно жители крупных мегаполисов, уже видели на перекрёстках светофоры, на табло которых загораются буквы «АУ». В этой статье мы хотим рассказать подробнее, что это такое и как водителям следует реагировать на такую аббревиатуру.

Подобное сочетание букв расшифровывается, как “Адаптивное Управление”. Подобной функцией снабжены светофоры в крупных городах, где ситуация на дорогах просто ужасает. Данная функция позволяет рассчитать объём транспортного потока и количество пешеходов и, исходя из полученных данных, построить оптимальный режим работы для светофора.

При этом стоит упомянуть, что данная функция работает не круглые сутки, а только в наиболее напряженные часы, чтобы, так сказать, отрегулировать пропускной режим на перекрёстках тогда, когда это вызвано актуальной необходимостью.

Как мы сказали в самом начале, подобное новшество на данный момент реализовано только в наиболее крупных российских городах, но эксперты предсказывают, что уже в обозримом будущем подобные “умные светофоры” появятся на большинстве дорог нашей страны.

Я думаю, не стоит лишний раз говорить о том, насколько такое нововведение облегчит жизнь автомобилистам, поскольку вы прекрасно знаете, что наличие огромного количества автомобилей уже сейчас сильно усложняют жизнь водителям.

В комментариях напишите, приходилось ли вам уже видеть подобные устройства на дорогах и знали ли вы о том, что означают буквы АУ, которые загораются на табло светофоров.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  каско  автомобиль  страхование  превышение  автошкола  неровность  фиксация 



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Комментарии

  • Виктор13:57, 09.01.2020#

    Теперь пешеходы будут ночевать перед переходами

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