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Опасная связь

08 Августа 2020, 12:28 | В России

Выяснено, на что отвлекается каждый второй водитель во время движения авто

Интернет-портал «За рулём» и аналитическое ведомство «Автостат» провели с 29 мая по 3 июня онлайн-опрос на тему помех, которые чаще всего отвлекают водителя во время движения автомобиля. В опросе участвовали более 1300 человек.

Коронавирус внёс положительные изменения в статистику по автомобильным происшествиям в России за последние два с половиной месяца. Согласно данным ГИБДД, в минувшем апреле количество ДТП стало меньше на 44 %. Конечно, основные причины кроются в самоизоляции, цифровых пропусках и сниженной загруженности городских дорог. Однако человеческий фактор до сих пор остаётся одной из главных причин возникновения автомобильных аварий.

Именно поэтому два интернет-издания решили провести опрос, чтобы узнать, на что же чаще всего отвлекаются водители во время поездок.

Итоги исследования показали, что 39 % участников предельно сконцентрированы и внимательны за рулём автомобиля. 61 % водителей признается в том, что во время движения машины они постоянно отвлекаются. При этом каждый второй из них (52 % опрошенных) отметил, что главной причиной отвлечения является смартфон: 40 % совершают звонки по время движения авто, 7 % участников пишут одной рукой сообщения, а 4 % водителей даже просматривают социальные сети. Примерно 9 % автомобилистов отвлекаются на другие причины.

Хотим добавить, что находиться «в телефоне» за рулём а/м — очень опасно! Берегите себя, не отвлекайтесь ни на что, когда ведете автомобиль.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: камера  асфальт  дпс  каско  автомобиль  страхование  превышение  автошкола  неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео 



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