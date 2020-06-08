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В России хотят изменить правила медосвидетельствования водителей
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Минздрав подготовил проект об изменениях правил медосвидетельствования для водителей. Документ опубликовали на федеральном портале нормативных актов. Теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медсправки автомобилистам придется только в случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.
В конце осени прошлого года Минздрав намеревался внести изменения в процедуру медосвидетельствования, увеличив объем исследований. Ожидалось, что это повлечет за собой рост стоимости обследования в разы. Это вызвало ажиотаж у автомобилистов и спровоцировало очереди в наркологических и психоневрологических диспаснерах.
Впоследствии в министерстве "с учетом обеспокоенности россиян" решили отложить вступление изменений в силу и провести дополнительный анализ методов тестирования.
На ситуацию также отреагировал президент Владимир Путин, назвавший новые правила чушью.
Опрошенные РИА Новости эксперты назвали новый изменения своевременным и нужным нововведением. Так, по словам координатора движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, сам по себе анализ в массовых масштабах не имел никакого смысла.
"Дело в том, что он может свидетельствовать не только о регулярном употреблении алкоголя, но и о каких-то болезненных состояниях, о том, что у человека генетика особая, и этого фермента больше. Поэтому для того, чтобы аппаратным способом без участия нарколога определить, является человек зависимым от алкоголя или нет, этот фермент не подходит", — пояснил он.
Эксперт отметил, что нововведения помогут избежать случаев, когда люди, которые не страдают алкоголизмом, лишаются возможности водить машину.
Его мнение во многом разделяет и директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
"Лабораторные исследования – это, во-первых, дополнительные средства. А самое главное, что столько приборов нет, сколько предполагается исследований... Тесты при сегодняшней погрешности должны послужить для предварительного исследования. Заключение должен давать врач-нарколог", — заявил он.
Планируемые изменения также прокомментировал председатель Общероссийского общественного движения "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.
"Освидетельствование — это принудительная процедура, которая влечет за собой серьезные юридические последствия. Для ее проведения должны быть основания", — заявил он РБК.
Похмелкин добавил, что сейчас сотрудники Госавтоинспекциии могут предложить сдать тест водителю, у которого наблюдается хотя бы один из признаков алкогольного опьянения. В случае отказа пройти проверку на месте, его могут отправить в медицинскую организацию.
"Если врач до того, как подвергнуть человека процедуре, скажет, что внешних признаков опьянения нет, то хуже для автомобилистов не будет. Может быть, это, наоборот, кому-то поможет", — отметил он.
Депутат Госдумы Борис Менеделевич заявил, что новый проект вызывает вопросы в отношении его реализации. По его мнению, имеет смысл подумать о более частом проведении медосмотров без привязки к возможности лишения прав.
В частности, политик заявил, что ему сложно представить, как врач может за 5-10 минут определить у человека наличие алкогольной зависимости.
"Во-вторых, насколько я понял, люди, у которых врач заподозрил наличие зависимости, должны будут сдать анализ за свой счет и пройти тест. Не получим ли мы большое количество претензий и жалоб на работу наркологов в случаях, когда тест будет отрицательным и алкоголизм у человека не подтвердится. И кто тогда будет возвращать финансовые затраты?" — поинтересовался депутат.
По его мнению, Минздрав и эксперты должны изучить, как этот механизм будет реализовываться, а также способы его оплаты, стоимость и возможность социально-адресной помощи нуждающимся.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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