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В ПДД добавят новые виды транспорта
Соответствующие поправки готовят Минтранс и ГИБДД
В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры. Соответствующие поправки готовят Минтранс и ГИБДД.
Об этом в эфире "Коммерсантъ-FM" рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. По его словам, к "средствам индивидуальной мобильности" также будут отнесены моноколеса, сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.
Их пользователей могут обязать передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, а скорость должна быть не выше 20 км/ч. Если дорожек и тротуаров нет, разрешается выехать на проезжую часть, но двигаться исключительно по правой стороне. О том, какое наказание будет ждать нарушителей - пока информации нет.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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