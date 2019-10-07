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В ПДД добавят новые виды транспорта

07 Октября 2019, 08:33 | В России

Соответствующие поправки готовят Минтранс и ГИБДД

В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры. Соответствующие поправки готовят Минтранс и ГИБДД.

Об этом в эфире "Коммерсантъ-FM" рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. По его словам, к "средствам индивидуальной мобильности" также будут отнесены моноколеса, сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.

Их пользователей могут обязать передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, а скорость должна быть не выше 20 км/ч. Если дорожек и тротуаров нет, разрешается выехать на проезжую часть, но двигаться исключительно по правой стороне. О том, какое наказание будет ждать нарушителей - пока информации нет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: страховая компания  ГИБДД  полис  ПДД  электросамокат  инспектор  фиксация  неровность  автошкола  превышение  страхование  автомобиль  каско  дпс  скутер  асфальт  гироскутер  камера  видео  права 



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