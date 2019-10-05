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В России появятся новые водительские удостоверения
Водители будут носить с собой меньше документов
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.
Так же отмечается, что водительские права можно будет оформлять как в электронном виде, так и в привычном. Так, если водителю нужно выехать за границу, имея при себе права в виде пластиковой карточки, он сможет ее оформить. В ГИБДД уверены, что электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также исключат случаи, когда несколько водителей с похожей внешностью будут пользоваться одними правами. Когда будет реализована инициатива, не уточняется.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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