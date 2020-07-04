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Вступили в силу ограничения на ввоз праворульных машин
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С 1 июля вступают в силу новые правила ввоза в РФ праворульных машин. Под запрет попал транспорт категорий М2 и М3 – праворульные автобусы, микроавтобусы, а также строительная техника.
Легковые праворульные машины завозить в России можно, однако для них усложнили процедуру растаможки. Теперь владелец должен будет получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины нормам безопасности.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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