Вступили в силу ограничения на ввоз праворульных машин

Власти упорно пересаживают дальневосточников за левый руль

С 1 июля вступают в силу новые правила ввоза в РФ праворульных машин. Под запрет попал транспорт категорий М2 и М3 – праворульные автобусы, микроавтобусы, а также строительная техника.

Легковые праворульные машины завозить в России можно, однако для них усложнили процедуру растаможки. Теперь владелец должен будет получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины нормам безопасности.