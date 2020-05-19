Новый "Харриер" от "Тоуоты" - очень круто

Жаль только, что популярный в Приморье кроссовер лишился бензинового турбированного двигателя

В июне в Японии должны начаться продажи культового для приморцев кроссовера Toyota Harrier («Хорёк» на сленге приморцев) четвертого поколения. Новинка была официально презентована 13 апреля. Цена нового Harrier составляет от 3,1 млн. японских иен (пордяка 2,1 млн рублей).

Помимо японского рынка, автомобиль будет продаваться в Китае и Северной Америке. В России - возможно, пишет «ПовозКар».

Harrier появился в модельной линейке Toyota в 1997 году. Первое поколение модели с заводским индексом XU10 выпускалось с 1997 по 2003 года. Вторая генерация кроссовера XU30 дебютировала в 2003 году и производилась до середины 2013 года. При этом, первые два поколения являлись клонами премиального кроссовера Lexus RX. Harrier третьего поколения в 2013 году (заводской индекс XU60) породнился с кроссовером Toyota RAV4 четвертого поколения. В 2017 году пережил рестайлинг. И вот теперь на подходе преемник.

Базовый Harrier оснащается бензиновым 2,0-литровым четырехцилиндровым мотором M20A-FKS (171 лс 207 Нм) в паре с вариатором Direct Shift-CVT. Привод передний FWD или полный Dynamic Torque Control 4WD.

Harrier hybrid с гибридной силовой установкой A25A-FXS в составе 2,5-литрового бензинового мотора (178 лс 221 Нм) и одним или двумя электромоторами, а также бесступенчатой автоматической коробкой передач с электронным управлением.

Переднеприводный Harrier hybrid оснащается 171-сильным бензиновым двигателем и одним электрическим мотором (120 лс 220 Нм). Суммарная отдача установки 218 сил. Коробка передач e-CVT.

Полноприводный Harrier hybrid E-Four также комплектуется 171-сильным бензиновым движком, но в компании с двумя электромоторами (на передней оси (120 лс 220 Нм), а на задней оси (54 лс 121 Нм).

Максимальная мощность гибридной силовой установки 222 силы. Коробка передач с электронным управлением e-CVT.