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Новый кроссовер от Toyota получит имя Corolla Cross
Гибридная версия, скорее всего, будет доступна с правым рулем
Японский концерн Toyota скоро представит оригинальную новинку под названием Corolla Cross. Для леворульного паркетника запатентован 1,8-литровый агрегат от cедана Corolla в паре с 6МКПП, сообщает carsuv.ru
Кроме того, планируется оснастить автомобиль гибридной силовой установкой, что очень востребовано на внутреннем рынке Японии, а значит, и в Приморье. В ее состав войдет дефорсированный атмосферный движок на 1,8 литра в паре с электродвигателем. В качестве трансмиссии выступит вариатор.
Новинка ориентирована на рынок Азии. Здесь ее начнут продавать уже осенью текущего года, а позже товарная кампания стартует в прочих странах.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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