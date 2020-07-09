Новый кроссовер от Toyota получит имя Corolla Cross

Гибридная версия, скорее всего, будет доступна с правым рулем

Японский концерн Toyota скоро представит оригинальную новинку под названием Corolla Cross. Для леворульного паркетника запатентован 1,8-литровый агрегат от cедана Corolla в паре с 6МКПП, сообщает carsuv.ru

Кроме того, планируется оснастить автомобиль гибридной силовой установкой, что очень востребовано на внутреннем рынке Японии, а значит, и в Приморье. В ее состав войдет дефорсированный атмосферный движок на 1,8 литра в паре с электродвигателем. В качестве трансмиссии выступит вариатор.

Новинка ориентирована на рынок Азии. Здесь ее начнут продавать уже осенью текущего года, а позже товарная кампания стартует в прочих странах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



