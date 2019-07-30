Елена Швецова: Наш регион достаточно сложный

На территории Приморского края работает 47 компаний, предоставляющих услуги ОСАГО

ОСАГО – самый массовый продукт страхового рынка России. Динамично меняющееся законодательство, незнание своих прав и обязанностей рождают у автовладельцев массу вопросов. По итогам пяти месяцев 2019 года жители Дальнего Востока направили в Банк России 1164 жалобы в отношении субъектов страхового дела, и 994 из них относятся к вопросам ОСАГО. О том, какие изменения произошли в законодательстве и какие моменты остаются острыми в вопросах ОСАГО, газете «Золотой Рог» рассказала советник экономического Аппарата Главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Елена ШВЕЦОВА.

– С 1 июня этого года изменилась схема решения споров по ОСАГО. Теперь, в случае возникновения разногласий между страховой компанией и пострадавшим в ДТП, страхователь должен будет обращаться к финансовому омбудсмену. Омбудсмен будет разбирать споры на сумму до 500 тыс. рублей. Расскажите подробнее, как жители Приморья могут воспользоваться новым порядком решения споров?

– Финансовый уполномоченный или омбудсмен – новый институт разрешения споров между страховой компанией и потребителем. Напомню, что срок урегулирования убытков страховой компанией после подачи полного пакета документов составляет 20 календарных дней. В течение этого срока страховщик обязан выплатить деньги или выдать направление на ремонт автомобиля, либо дать мотивированный отказ в выплате. Если пострадавший не согласен с размером страховой выплаты или с отказом в выплате, необходимо направить в страховую компанию претензию. В течение 10 календарных дней эту претензию обязаны рассмотреть. Если вы не удовлетворены ответом страховщика или не получили его вовремя, то можете обратиться к финансовому омбудсмену.

Направить обращение финансовому уполномоченному можно либо в письменном виде по почте, либо в электронном виде через сайт финомбудсмена. Финансовый омбудсмен рассматривает обращение гражданина в течение 15 дней и принимает решение, которое имеет силу исполнительного листа. При этом оспорить вердикт финансового омбудсмена в судебном порядке имеет право как страховая компания, так и страхователь. Важно отметить, что такой же порядок разрешения споров действует с 1 июня этого года и для договоров каско и добровольного страхования автогражданской ответственности, если сумма требований не превышает 500 тысяч рублей.

Хотелось бы также акцентировать внимание, что для граждан обращение к финомбудсмену является бесплатным.

– В начале 2019 года был принят ряд изменений в части страховых тарифов, которые отразились на стоимости полисов. Расскажите подробнее, что изменилось с этого года для страхователей?

– Действительно, с начала года поменялся порядок расчета стоимости ОСАГО, чтобы в большей степени можно было учитывать индивидуальные характеристики водителя. Прежде всего, теперь действует более детальная градация коэффициента возраст/стаж – 58 категорий вместо 4-х. Для опытных водителей старшего возраста этот коэффициент снизился и, например, для пенсионеров со стажем он дает скидку, а для молодых и неопытных - повышен. Кроме того, на 20% вниз и на 20% вверх был расширен коридор базовых ставок тарифов.

Другая важная новация – переход к простой и понятной системе присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). Я напомню, что этот коэффициент зависит от аварийности водителя и дает либо скидку, либо надбавку к полису. Мы получали много жалоб и нареканий по КБМ. Были ситуации, когда коэффициент обнулялся, и у автовладельца сгорали скидки, у кого-то в системе было несколько КБМ, и страховые компании могли применять при расчете наибольший из коэффициентов. С 1 апреля у всех автовладельцев в системе остался только один КБМ, причем для тех, у кого их было несколько, был выбран наименьший. КБМ будет действовать в течение всего года с 1 апреля по 31 марта вне зависимости от количества аварий и пересчитываться раз в год.

Что мы сейчас видим? В результате конкуренции и возможности устанавливать более дифференцированные тарифы, средняя стоимость ОСАГО в целом по стране снижается, а доступность полисов повышается. На Дальнем Востоке, а наш регион достаточно сложный, поскольку коэффициент выплат и средняя выплата по ОСАГО значительно выше, чем по стране, средняя цена полиса ОСАГО практически не изменилась. Таким образом, опасения некоторых экспертов, что наши меры по индивидуализации тарифов приведут к существенному росту стоимости ОСАГО, не оправдались.

– В 2017 году, когда внедрили электронное ОСАГО, многие страхователи столкнулись с невозможностью приобретения ни электронного, ни бумажного полиса. В 2018 году ситуация сохранилась, а Приморский край покинули две страховые компании. В итоге рынок был признан токсичным – объем страховых выплат превышал объем страховых премий, и страховщики с большой неохотой работали в регионе. Что было сделано для исправления сложившейся ситуации?

– Банк России на постоянной основе проводит мониторинг доступности полисов ОСАГО в регионах. В Приморском крае мы получали значительное число жалоб на отказы в заключении договора, навязывание страховщиками дополнительных услуг. Высокий уровень выплат из-за деятельности страховых мошенников и недобросовестных посредников приводил к тому, что страховщики просто не хотели работать себе в убыток. С августа прошлого года Приморский край был включен в систему «Единого агента» РСА. Для страховщиков «Единый агент» - это перераспределение убытков в регионе между всеми участниками рынка, а для автовладельцев – возможность заключить договор ОСАГО в любой момент, в том числе в электронном виде. Система устроена таким образом, что если страховщик не может заключить договор, то он выступает агентом другой страховой компании и продает ее полис. При этом адреса точек продаж полисов ОСАГО через систему «Единый агент» можно найти на сайте Российского союза страховщиков.

Вместе с тем, для системного решения вопроса доступности по инициативе Банка России были приняты поправки в законодательство, связанные с обязательностью продажи электронных полисов и введением приоритета натурального возмещения. И я могу сказать, что ремонт по ОСАГО получил достаточно широкое распространение в ДФО, хотя многие автовладельцы по-прежнему получают выплату в денежной форме.

Повышению доступности будет способствовать и деятельность финансового уполномоченного. Рассчитываем, что, с одной стороны, страховщики будут стремиться более качественно взаимодействовать с клиентами на этапе урегулирования убытков, с другой стороны, снизятся выплаты, которые идут в карман недобросовестным посредникам. Ну и индивидуализация тарифов, первый шаг на пути к которой был сделан в начале года, и сейчас в Госдуму внесен законопроект с дальнейшими мерами, должна будет свести практически на нет эту проблему.

– В данный момент на территории Приморского края работает 47 компаний, предоставляющих услуги ОСАГО. Благодаря услуге Е-ОСАГО, электронный договор может быть заключен с компанией, которая не представлена в Приморье. Что делать страхователю в случае возникновения страхового случая?

– Если у компании нет офисов в регионе, у нее в обязательном порядке есть представитель. Это может быть другая страховая компания, которая уполномочена принимать документы по убытку, урегулировать страховое событие. Информацию о представителе в регионе можно найти на сайте страховой компании, у которой вы приобрели полис. Также данную информацию можно найти на сайте Российского Союза Автостраховщиков.

– Заключение договора ОСАГО – прямая обязанность автовладельцев. Впрочем, многие автолюбители стали пренебрегать этим. Что происходит, если у пострадавшего или виновника ДТП нет действующего полиса ОСАГО?

– По закону, автовладелец не может сесть за руль без полиса ОСАГО. Если автовладелец нарушает закон, то ему грозит штраф в размере 800 рублей. Причем штраф будет выписываться каждый раз, когда инспектор зафиксирует факт эксплуатации транспортного средства без полиса. Если по вине водителя без полиса ОСАГО произошло ДТП, то компенсация причиненного вреда полностью ложится на виновника.

Если же полиса ОСАГО у потерпевшего нет, то он имеет право обратиться в страховую компанию виновника, чтобы компенсировать причиненный ущерб. Но нужно иметь в виду, что участники аварии не смогут оформить Европротокол, а будут вынуждены вызвать сотрудников ГИБДД. И в этом случае потерпевшему однозначно выпишут штраф за отсутствие действующего полиса ОСАГО.