Управляемый занос

Входной билет в серию РДС-Восток – от миллиона и до беконечности

Руководитель серии РДС – Восток, исполнительный директор Приморской федерации автомобильного спорта Дмитрий СЕМЕНЮК - один из первых дрифтеров Дальнего Востока. В интервью газете «Золотой Рог» он рассказал, как стать профессиональным автоспортсменом, почему дрифт не может быть дешевым и как он относится к хулиганству на дорогах.

Дрифт (англ. Drift) - техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.

- Дмитрий, расскажите, пожалуйста, почему вы решили заняться дрифтом?

- Начинал я с драг-рейсинга, в котором достаточно быстро выиграл все возможные награды. Заскучал и случайно оказался на соревнованиях по дрифту, решил попробовать. Я стал участником соревнований и понял, что этот вид спорта, не успев развиться, начинает угасать. Мое спортивное прошлое не позволило так это оставить, пришлось взять организацию в свои руки. Сначала устроили пробный чемпионат, затем придумали RDS – российскую дрифт-серию, которая сейчас популярна по всей стране. У нас есть региональное отделение и чемпионат RDS GP, который входит в тройку сильнейших серий мира.

- Как стать профессиональным спортсменом в этом виде спорта?

- Получение лицензии – не самая большая проблема. Для этого нужно знать кодекс Российской автомобильной федерации, пройти специальный компьютерный тест из 60 вопросов, и лицензия у вас в руках. Дальше можно заниматься любым автомобильным видом спорта, в том числе и дрифтом. Чтобы стать дрифтером, необходимы стремление и деньги. Автоспорт – дорогое увлечение: техника, запчасти, бензин, в нашем случае еще и постоянный расходник в виде покрышек. Также необходимы тренировки.

Для того, чтобы подготовить машину к участиям в нашем чемпионате РДС-Восток, придется вложить от миллиона рублей и выше. Верхней планки нет, можно потратить и $200 тыс., и $500 тыс. Но, чтобы создать конкурентоспособный автомобиль, стоит вложить около двух миллионов рублей.

- Какие изменения нужно внести в конструкцию автомобиля?

- Автомобиль разбирается до основания, ненужные вещи выпиливаются, ставится сварной каркас. Это обязательное требование, которое важно выполнить для безопасности гонщика. Устанавливается сиденье, ставится двигатель какой угодно мощности, любая трансмиссия, тип привода – обязательно задний. Бывали случаи, когда и переднеприводные автомобили превращали в заднеприводные, тут уж кому как нравится. Машина полностью собирается заново, и от стандартного автомобиля остается только прежний вид. Мощность существенно увеличивается. На нашем чемпионате выступают машины с моторами от 450 лошадиных сил до 800. В международных соревнованиях участвуют и машины с моторами по 1200 лошадиных сил. Также существуют ограничения по весу автомобиля.

- В каком состоянии находится дрифт в России и в Приморском крае в частности?

- Дрифт развивается за собственные средства, никакой помощи от государства нет. Организация спортивных ивентов стоит очень дорого, потому что обеспечение безопасности – дорогостоящая процедура. Необходимо выставлять бетонные блоки по всему периметру, оплачивать дежурство скорой и пожарной.

У нас есть хорошая качественная площадка, но наш зритель уже пресытился. У нас проводятся и RDS – Восток и RDS – GP. На последний приезжают звезды мирового дрифта, и зрителям потом не так интересно смотреть на региональных гонщиков, хотя они катаются на высоком уровне.

Мы не стоим на месте, мастерство наших пилотов становится все лучше, наконец-то до автоспортсменов дошло, что тренировки необходимы. У меня есть дрифт-школа, в которой я обучаю людей. Мои ученики быстро растут: Гриша Гусев за полтора года обучения стал вице – чемпионом восточного отделения РДС, Алексей Передерей за два сезона стал бронзовым призером. У нас есть легендарный Максим Седых, который давно выступает и вкладывает много денег в свое развитие, с ним очень сложно «бодаться». Если раньше конкурентов у него не было, то в этом году ему сложно было остаться на первом месте. До последнего этапа было непонятно, кто станет чемпионом.

Одна из проблем российского автоспорта – неразвитый спортивный менеджмент. Гонщик – это не просто водитель, который управляет автомобилем. Он должен быть и превосходным менеджером, который работает с партнерами, блогером, креативным и коммуникабельным. Гонщик в России – это человек –оркестр. Это сложно, и очень мало человек могут этим похвастаться. Расходы на сезон очень большие: если рассматривать только восточный чемпионат, то для участия в нем надо потратить миллион – полтора. Это при условии, что у тебя уже готовый автомобиль. Если это RDS GP, то надо потратить 10 миллионов, потому что там мощная конкуренция, каждый этап проходит в новом городе, значит прибавляем всю логистику: переезд автомобиля, команды, механиков.

- Насколько приморская трасса подходит для международных соревнований?

- Это не трасса – это площадка. Площадочный дрифт в несколько раз сложнее, чем на трассе. У нас есть только три стены, нет зон вылета, и требуется высокая скорость – около 150 километров в час. Такими разгонами могут похвастаться разве что автодром в Сочи с его 160 км/ч и Красноярск с 155 км/ч. Мы входим в пятерку самых быстрых трасс. Схалтурить невозможно, ошибся - и ты уже в бетонной стене, огороженной поролоном, едешь медленно – не прошел квалификацию, ведь конкуренция высока. Надо отдаваться на максимум.

- В дрифте есть пенсионный возраст?

- Нет, гонщики сами понимают, когда им нужно уходить. В Японии средний возраст дрифтеров – 40-45 лет, в России – 30. Однако молодых пилотов очень мало.

- А профессиональные болезни?

- Дрифт – довольно безопасный вид спорта, физических нагрузок нет, машины с гидроусилителями. Единственное условие – хорошо переносить жару, потому что летом где-нибудь в Рязани может быть плюс сорок градусов, значит в машине все 70-80, а ты в шлеме и обмундировании.

- Как вы работаете над своими ошибками?

- Самому тяжело, как и в любом виде спорта необходим тренер, который укажет на ошибку и даст мотивирующего пендаля. Любой спортсмен в любом виде спорта будет себя жалеть. Принцип моей школы – исправлять ошибку сразу же и запоминать только правильное выполнение элемента. Спортсмены нашей школы всегда показывают зрелищный дрифт, он очень рисковый и направлен больше на зрителя, чем на победу. Когда ты сможешь эту зрелищность обуздать, тогда начнутся победы. У меня же тренера нет, и я прошу записывать все мои поездки на видео, чтобы смотреть на свои ошибки.

- Какие проблемы у дрифта?

- В мире дрифта очень мало качественных, профессиональных судей. Должны быть судьи, которые не просто знают правила судейства, а понимают физику поведения автомобилей. Даже среди иностранных специалистов мало настоящих профессионалов. В планах у РДС - создать судейские школы. Судья в дрифте должен быть фигурой авторитетной, беспристрастной и уметь ездить. Он должен различать техники езды, которые для зрителей выглядят одинаково. Только профессионал способен отличить сложную технику выполнения элемента от легкой. Однако, пока что это проблема, возникающая, во многом, из-за того, что дрифт – молодой вид спорта.

Плохая репутация дрифта в глазах большинства людей – тоже проблема. Они познают уличный дрифт, которым грешат хулиганы. В этом случае очень сложно объяснить, что есть автоспорт с профессиональными пилотами и определенными задачами.

- Профессиональных спортсменов наказывают, если они демонстрируют свои умения на трассах общего пользования?

- Безусловно! У нас были спортсмены, которых мы лишали лицензии, не допускали их до соревнований. Встал на сторону спорта – несешь ответственность перед обществом. Нужно подавать пример. Правила в автомобильном спорте, как и почти везде, – написаны кровью. Безопасность превыше всего.

- Вы очень много вкладываете сил, средств и времени в развитие автоспорта. Во Владивостоке имеется специализированная площадка для дрифта, и при этом люди все равно дрифтуют на улицах по ночам, еще и говорят, что автоспорт у нас не развит. Вас это расстраивает?

- Да. Когда они говорят, что у нас нет ничего, они лукавят. У нас самая доступная площадка в России. В Хабаровске таких площадок нет вообще, у нас же их две: Змеинка и Примринг. Стоимость аренды – 2000 рублей в час. Если приехать вдесятером, то это по 200 рублей с человека. Волна этих нелегальных «покатушек» началась с развитием социальных сетей. У нас в стране есть пара известных «нелегалов», у которых много подписчиков, партнеров и рекламодателей. Они зарабатывают на этом деньги. Остальные хотят так же, ведь это довольно удобно. Для того, чтобы стать спортсменом, нужно впахивать, только своим трудом ты сможешь достигнуть славы и победы. В соцсетях же можно просто хайпануть, тебя поддержат школьники. Дрифтить на улицах просто, только это и не дрифт вовсе. Там нет заданий, ты просто едешь куда удобно. Все эти «нелегалы» пытаются говорить о собственной крутости. Нет, крутые – это лицензированные пилоты, они не могут хайпануть и участвуют в безопасных официальных соревнованиях. У нас и дрифт – такси скучное для таких хулиганов. Специальный ремень безопасности, шлем, лицензированный водитель. Недешевый, но безопасный аттракцион. В нелегальных покатушках с пассажирами же нет никакой ответственности и безопасности. Врезался в столб - и бежать, бросив своих же друзей на сиденьях.

Мы пытались с ними договориться, звали на пробную бесплатную поездку по трассе. Те ребята, что катались на терминале Б аэропорта, воспользовались нашим предложением. Сейчас они приезжают уже кататься за деньги и хотят тренироваться. Те, что хулиганили на Фуникулере, только и жалуются, что им не дают бесплатную площадку. Они совершенно не хотят нести ответственность за свои действия. Понимаете, на скорости 50 км/ч можно погибнуть. Был случай в Благовещенске, мальчик решил покатать на картодроме девочку, они не пристегнулись и шлемов не надели. На кочке машину занесло, она начала переворачиваться, девочка вылетела в окно, ее придавила машина насмерть. Разве они думают о таком исходе? Конечно нет, они просто хотят стать популярными блогерами. А на деле там есть два организатора этой тусовки, у одного из них шиномонтажная мастерская, другой продает сувенирную продукцию. Им и выгодны эти сборища.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Как вы справляетесь с негативом в свою сторону?

- Я пропускаю все мимо ушей. Хейтеры есть всегда, с этим ничего не поделать. Раньше воспринимал болезненно, но всем не угодишь. Интернет развязал людям языки, они могут безнаказанно оскорблять кого угодно, скрываясь под никами и чужими фото.

Фото РДС-Восток.