www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.26 р. 100 JPY: 62.62 р.
EUR: 73.61 р. 10 CNY: 92.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Дороги Владивостока
Распечатать

Дожди работе не помеха

28 Августа 2019, 15:40 | Приморье

Во Владивостоке не прекращаются работы по ремонту городских дорог

В дождливую погоду, которая в августе стала «визитной карточкой» Владивостока, рабочие устанавливают бордюры, снимают старое дорожное покрытие. А когда позволяют погодные условия - асфальтируют подготовленные участки проезжей части и пешеходных зон.

Всего в этом году во Владивостоке будет отремонтировано более 70 км дорог. Помимо капитального в городе до конца октября будет вестись аварийно-восстановительный ремонт.

Оперативно приступить к ремонту улицы Луговой распорядился глава города Олег ГУМЕНЮК в ходе рабочей поездки по осмотру поврежденных участков дорог в результате разгула тайфуна «Кроса». Здесь грунтовыми водами оказался значительно разрушен участок дорожного полотна, что создает пробки и вызывает недовольство горожан. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать дополнительных помех движению автотранспорта.

Справедливые нарекания у автолюбителей Владивостока вызывало и качество дорожного покрытия на улице Снеговой. Сейчас на этой дороге также идет ремонт. Подрядчики отремонтируют и уложат новый асфальт на пешеходных зонах и проезжей части, отремонтируют участок системы ливневой канализации.

Отметим, что Снеговая вошла в перечень объектов ремонта на этот год благодаря дополнительному финансированию из федеральных и краевых бюджетов.

Благодаря дополнительным средствам по данной программе ведется ремонт также улиц Капитана Шефнера, Маковского, Фонтанной, Уборевича и ряда других.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке ведется комплексный ремонт 15 улиц общей протяженностью 15 км и строится надземный пешеходный переход на улице Олега Кошевого.

Такие работы включают также обновление тротуаров, люков и решеток инженерных сетей, а также при необходимости подпорных стен. Так, практически новой будет подпорная стена на Хабаровской, здесь же идет и ремонт дорожного полотна. Работы идут на улицах Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинской, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейской, Кирова, Шкотовской, Добровольского, Сахалинской, Калинина и Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14).

На Добровольского подрядчики уже приступили к укладке второго, верхнего слоя дорожного полотна - щебеночно-мастичного асфальтобетона. Он сверхпрочный и выдерживает большие нагрузки. Затем подрядчики установят новые дорожные знаки, нанесут разметку и восстановят благоустройство. Здесь же подрядчики делают новые пешеходные зоны и восстанавливают прилегающую инфраструктуру – лестницы и автобусные остановки. Аналогичные работы ведутся и на других улицах: Кирова, Енисейской и т.д.

Начался восстановительный ремонт поврежденных участков Некрасовского путепровода. Здесь подготовили «дорожные карты» и заасфальтировали первые поврежденные участки покрытия. Работы продолжатся в течение нескольких дней.

К слову, комплексный ремонт путепровода будет проведен в следующем, 2020 году. Здесь планируется отремонтировать дорожное полотно, пешеходные зоны и барьерное ограждение.

На фото: Дорожные работы во Владивостоке, несмотря на ненастную погоду, в разгаре.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ремонт  жкх  дороги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]