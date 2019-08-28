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Во Владивостоке река Лазурная затопила Шаморовскую трассу
28 Августа 2019, 11:01 | Приморье
Движение перекрыто. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения
Из городского штаба по ликвидации последствий непогоды, обрушившейся на краевой центр в минувший вторник, 27 августа, сообщают, что в эти часы для движения закрыта дорога от Адм. Угрюмова по направлению к бухте Лазурной. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения. На месте дежурят экипажи городской ГИБДД.
«Из-за поднятия уровня реки Лазурной и выхода её из русла в настоящее время наблюдается подтопление дороги. ГИБДД ограничила здесь движение автотранспорта», - сообщают специалисты.
В управлении дорог и благоустройства Владивостока сообщают, что ответственные службы уже предупреждены о сложившейся ситуации. В ближайшее время спецтехника Примавтодора, обслуживающего данный участок дороги, выйдет для проведения работ по восстановлению.
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