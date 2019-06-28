В Приморье оперативно выполнили указания Путина

Во Владивостоке новое оборудование появится на десяти улицах

До конца года приборы фотовидеофиксации установят в местах концентрации ДТП во Владивостоке и Артеме. Об этом сообщил директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморья Павел Мезенин на пресс-конференции в администрации Приморского края.



Как пояснил Павел Мезенин, новые комплексы позволят фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на полосу встречного движения, на перекресток на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда пешеходных переходов и железнодорожных переездов.



«Размещение комплексов согласовано с ГИБДД, они будут установлены там, где наиболее неблагоприятная аварийная обстановка. Средства на их приобретение направлены из бюджета Приморского края», – подчеркнул руководитель ведомства, добавив, что главная цель установки приборов – не пополнение бюджета, а снижение аварийности на дорогах.



Во Владивостоке оборудование появится на улицах Окатовой, Фадеева, Котельникова, Алеутской, Русской, Гоголя, Некрасовской, Фокина, Шепеткова, острове Русском, в Артеме – на улицах Кирова и Фрунзе.



По словам Павла Мезенина, на следующий год запланировано установить еще около 70 подобных комплексов. Сейчас же в крае действуют 60 радарных комплексов «Кордон» и «Крис-С», в том числе три передвижных, которые фиксируют нарушения скоростного режима.



Начальник отдела исполнения административного законодательства Управления ГИБДД по Приморскому краю Владимир Крестьянников отметил, что по необходимости комплексы могут быть перемещены на другие участки, в том числе, и на основе обращений граждан.



«Так, за последнее время по просьбе жителей оборудование размещено на участках дорог в Романовке и Осиновке», – уточнил он.



Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы. Главные ее задачи – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности всех участников дорожного движения.

Напомним, что в среду на заседании Госсовета, посвященному развитию дорожной инфраструктуры и обеспечению безопасности движения, Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель установки камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах — это снижение аварийности и травматизма, а не способ подвести водителей под штраф, сопряженный с провоцированием аварийных ситуаций. Всех, кто отвечает за работу в этой сфере, Путин призвал «не прятать» камеры.

«Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла», — приводит слова президента «Российская газета».

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»), Роман Павловский