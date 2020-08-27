Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке еще один перекресток станет регулируемым
27 Августа 2020, 18:00 | Приморье
Ведётся монтаж головок светофоров, установка дополнительных секций и протяжка сетей. Ориентировочно к концу недели специалисты завершат все работы и на перекрёстке Ладыгина – Нейбута будет организовано регулируемое движение.
«На этом участке будет смонтировано четыре головки транспортных светофоров и несколько дополнительных секций для поворотов. Планируем до конца недели провести все работы и подключить комплекс светофоров на этом перекрёстке», - прокомментировал руководитель отдела организации дорожного движения муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Игорь Тарасенко.
После введения светофора в работу будет проведен мониторинг интенсивности потоков автотранспорта и при необходимости скорректированы интервалы движения.
Отметим, что недавно специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили новый светофор в районе пересечения улиц Спортивной и Приходько. Регулируемым сделали движение и в районе «Примводоканала» на улице Некрасовской. В планах у специалистов - установить новый светофорный комплекс также на улице Окатовой в районе кольца «Запорожской». Этот вопрос сейчас прорабатывается совместно с ГИБДД.
Анастасия Котлярова (фото)
Автор:
Теги: светофор безопасность
Новости партнеров
Новости тематики
- Во Владивостоке еще один перекресток станет регулируемым
- 10 приподнятых переходов появятся на дорогах Владивостока
- Новый светофор скоро заработает во Владивостоке на пересечении Спортивной и Приходько
- Во Владивостоке на улице Тигровой установят светофор
- Во Владивостоке по просьбе жителей парковка на Калинина в дневное время будет запрещена
- По просьбе жителей Владивостока в одном из микрорайонов установят новые дорожные знаки
- "Спасибо за светофор": Пешеходы Владивостока довольны новым участком регулируемого движения
- Во Владивостоке установили новый светофор
- Во Владивостоке принято решение по ликвидации автомобильных пробок
- Во Владивостоке на аварийном участке установлен новый светофор
Новости раздела
- Во Владивостоке еще один перекресток станет регулируемым
- 10 приподнятых переходов появятся на дорогах Владивостока
- Новый светофор скоро заработает во Владивостоке на пересечении Спортивной и Приходько
- Во Владивостоке обнаружили один грязный автобус
- В центре будет где парковаться
- Во Владивостоке усилят работу по дезинфекции городского транспорта
- Во Владивостоке на улице Тигровой установят светофор
- В Приморском крае выросли объёмы автострахования
- Во Владивостоке по просьбе жителей парковка на Калинина в дневное время будет запрещена
- На круглом столе обсудили качество топлива на АЗС
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивосток вошел в пятерку городов России, исключая Москву, в которые "вы точно захотите переехать"
- Хоть к пришельцам на кулички
- Экс-директор службы заказчика хабаровского минстроя причинил крупный ущерб бюджету края
- Китайские авиакомпании предлагают безлимитные билеты
- В Приморье действует "земельная мафия"?
- На Камчатке усилят контроль по COVID-19 в аэропортах
- "Терминал Астафьева" не жалеет денег на социальное развитие Находки
- Ручка, тетрадка, маска…
- Как избежать второй волны COVID-19
- Не наказать, а побудить работать
Loading...