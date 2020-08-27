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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке еще один перекресток станет регулируемым

27 Августа 2020, 18:00 | Приморье
Ведётся монтаж головок светофоров, установка дополнительных секций и протяжка сетей. Ориентировочно к концу недели специалисты завершат все работы и на перекрёстке Ладыгина – Нейбута будет организовано регулируемое движение.
 
«На этом участке будет смонтировано четыре головки транспортных светофоров и несколько дополнительных секций для поворотов. Планируем до конца недели провести все работы и подключить комплекс светофоров на этом перекрёстке», - прокомментировал руководитель отдела организации дорожного движения муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Игорь Тарасенко.
 
После введения светофора в работу будет проведен мониторинг интенсивности потоков автотранспорта и при необходимости скорректированы интервалы движения.
 
Отметим, что недавно специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили новый светофор в районе пересечения улиц Спортивной и Приходько. Регулируемым сделали движение и в районе «Примводоканала» на улице Некрасовской. В планах у специалистов - установить новый светофорный комплекс также на улице Окатовой в районе кольца «Запорожской». Этот вопрос сейчас прорабатывается совместно с ГИБДД.
 
Анастасия Котлярова (фото)
 

 

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Теги: светофор  безопасность 



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