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В Приморье пополняется список затопленных дорог
На местах продолжают дежурить специалисты для наблюдения за уровнем воды
По состоянию на 14.00 27 августа проезд по временному объезду через реку Лобога в районе поселке Смоляниново Шкотовского района возможен для всех видов транспорта. На месте продолжают дежурить специалисты для наблюдения за уровнем воды. Еще несколько участков на дорогах Приморья подтоплены, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
В Хасанском районе сохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через Посьет.
В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд.
В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы. Также нет проезда на 12-14 километрах дороги Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава, где подмыт мост. Ведутся работы по восстановлению движения.
В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селам Комиссарово и Мельгуновка.
В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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