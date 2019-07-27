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В центре Владивостоке ограничат движение и парковку автомобилей до 23.00
В воскресенье, 28 июля, на ряде улиц в центре Владивостока временно ограничат движение и парковку транспортных средств. Это связано с оптимизацией дорожного движения в период проведения массового мероприятия, посвященного Дню Военно-Морского Флота, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Ограничения будут действовать с 8:00 до 14:00 на следующих участках автомобильных дорог:
- на улице Пограничной: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;
- на улице Светланской: от пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной;
- на улице Набережной: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой;
- на улице Тигровой: от пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской;
- в Красноармейском переулке: от пересечения с улицей Набережной до дома № 9 по улице Набережной;
- на улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровой.
Также с 6:00 до 23:00 28 июля будет перекрыто движение на участке автодороги по улице Батарейной - на пересечении с улицей Западной.
Объезжать указанные участки рекомендуется по улицам Лейтенанта Шмидта, Адмирала Захарова, Бестужева, 1-й Морской, Верхнепортовой, Алеутской, Семеновской.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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