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В центре Владивостоке ограничат движение и парковку автомобилей

26 Июля 2019, 17:43 | Приморье

В воскресенье, 28 июля, на ряде улиц в центре Владивостока временно ограничат движение и парковку транспортных средств. Это связано  с оптимизацией дорожного движения в период проведения массового мероприятия, посвященного Дню Военно-Морского Флота, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 14:00 на следующих участках автомобильных дорог:

- на улице Пограничной: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

- на улице Светланской: от пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной;

- на улице Набережной: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой;

- на улице Тигровой: от пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской;

- в Красноармейском переулке: от пересечения с улицей Набережной до дома № 9 по улице Набережной;

- на улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровой.

Также с 6:00 до 23:00 28 июля будет перекрыто движение на участке автодороги по улице Батарейной - на пересечении с улицей Западной.

Объезжать указанные участки рекомендуется по улицам Лейтенанта Шмидта, Адмирала Захарова, Бестужева, 1-й Морской, Верхнепортовой, Алеутской, Семеновской.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: дороги владивостока  ограничение движения  день вмф 



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