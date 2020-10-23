www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.08 р. 100 JPY: 73.69 р.
EUR: 91.36 р. 10 CNY: 11.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

50 новых автобусов закупят для автопредприятия Владивостока

23 Октября 2020, 16:54 | Приморье

Автобусы будут переданы муниципальному предприятие «ВПОПАТ № 1», занимающемуся городскими пассажирскими перевозками

50 новых автобусов планирует закупить в следующем году администрация Владивостока.Об этом сегодня, 23 октября, сказал глава Владивостока Олег Гуменюк на торжественном собрании, посвященном Дню автомобилиста.

Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта отмечается в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье октября. Накануне торжества принято чествовать заслуженных и отличившихся водителей и представителей отрасли. Вот и сегодня глава дальневосточной столицы пришел в главное городское предприятие пассажирских перевозок «Владивостокское производственное объединение пассажирского транспорта № 1» (ВПОПАТ № 1) с грамотами и благодарственными письмами.

Глава Владивостока поздравил с Днем автомобилиста коллектив "ВПОПАТ № 1".

«Водитель – одна из самых распространённых профессий. Сегодня у нас в сфере пассажирских перевозок трудятся не только мужчины, но и женщины: они заняты подготовкой различной документации, проводят предрейсовые проверки и даже с лёгкостью управляют автобусами, которые курсируют по маршрутам нашего города», – сказал Олег Гуменюк.

За добросовестный труд и высокий профессионализм почётной грамоты и денежной премии был удостоен водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов Михаил Данкер. Благодарственные письма в этот день вручили инспектору предрейсовых и послерейсовых осмотров Любови Аббасовой, водителю Виктору Андриенко и начальнику производства Сергею Белкову. Помимо этого, глава города вручил водителям автобусов Юрию Тимофееву, Александру Чеснокову и Павлу Юдину памятные комплекты фотоальбомов «Владивосток. Портрет города».

К поздравлениям в этот день присоединились также руководитель «ВПОПАТ № 1» и представитель профсоюзной организации, которые вручили сотрудникам предприятия заслуженные награды.

Анастасия Котлярова (фото)
 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: общественный транспорт  гуменюк  впопат 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews