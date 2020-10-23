50 новых автобусов закупят для автопредприятия Владивостока

Автобусы будут переданы муниципальному предприятие «ВПОПАТ № 1», занимающемуся городскими пассажирскими перевозками

50 новых автобусов планирует закупить в следующем году администрация Владивостока.Об этом сегодня, 23 октября, сказал глава Владивостока Олег Гуменюк на торжественном собрании, посвященном Дню автомобилиста.



Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта отмечается в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье октября. Накануне торжества принято чествовать заслуженных и отличившихся водителей и представителей отрасли. Вот и сегодня глава дальневосточной столицы пришел в главное городское предприятие пассажирских перевозок «Владивостокское производственное объединение пассажирского транспорта № 1» (ВПОПАТ № 1) с грамотами и благодарственными письмами.



Глава Владивостока поздравил с Днем автомобилиста коллектив "ВПОПАТ № 1".



«Водитель – одна из самых распространённых профессий. Сегодня у нас в сфере пассажирских перевозок трудятся не только мужчины, но и женщины: они заняты подготовкой различной документации, проводят предрейсовые проверки и даже с лёгкостью управляют автобусами, которые курсируют по маршрутам нашего города», – сказал Олег Гуменюк.



За добросовестный труд и высокий профессионализм почётной грамоты и денежной премии был удостоен водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов Михаил Данкер. Благодарственные письма в этот день вручили инспектору предрейсовых и послерейсовых осмотров Любови Аббасовой, водителю Виктору Андриенко и начальнику производства Сергею Белкову. Помимо этого, глава города вручил водителям автобусов Юрию Тимофееву, Александру Чеснокову и Павлу Юдину памятные комплекты фотоальбомов «Владивосток. Портрет города».



К поздравлениям в этот день присоединились также руководитель «ВПОПАТ № 1» и представитель профсоюзной организации, которые вручили сотрудникам предприятия заслуженные награды.

Анастасия Котлярова (фото)



Газета "Золотой Рог", Владивосток