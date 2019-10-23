Тревожная кнопка правому рулю

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ на прошлой неделе заявил о намерении правительства продлить еще на год действие временного порядка ввоза иномарок на Дальний Восток, согласно которому машины с правым рулем не нужно оснащать системой экстренного вызова при аварии «Эра-ГЛОНАСС». В Приморье это новвоведение считают дополнительным и необоснованным побором, а саму кнопку после прохождения регистрации зачастую даже выбрасывают.

«Для жителей Дальнего Востока будет продлен временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд еще на год. Об этом меня неоднократно просили дальневосточники. Мы с коллегами прорабатываем этот вопрос на уровне правительства России», - сообщил г-н Трутнев.

Он уточнил, что систему «Эра-ГЛОНАСС» необходимо доработать под ввозимые из Японии автомобили с правым рулем.

Оператором государственной автоматизированной информационной системы «Эра-ГЛОНАСС» выступает АО «ГЛОНАСС», принадлежащее Росимуществу.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующему с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «Эра-ГЛОНАСС». Чтобы таможня могла поставить ввозимые в Россию подержанные машины на учет, для них был разработан временный порядок действий. 22 ноября 2018 года правительство РФ ввело мораторий на установку «Эры-ГЛОНАСС» для жителей ДФО сроком на один год. Ввезти на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока либо те, кто переезжает в региона на постоянное место жительства. В течение года можно ввезти только один автомобиль.

«Решение продлить временный порядок ввоза машин без необходимости установки «Эры-ГЛОНАСС» мы только приветствуем. Это в интересах дальневосточников, которые по-прежнему выбирают правый руль. Экономятся время, деньги, и нет вмешательства в протестированные производителем системы автомобиля. По опросам, которые мы проводили среди автомобилистов, на чьих машинах установлена система «Эра-ГЛОНАСС», у нас сложилось мнение, что в регионе это устройство никак себя не проявило. Максимальная польза, которую удалось зафиксировать, - это возможность оформления ДТП без вызова автоинспекторов. Но эта возможность появилась только в октябре 2019 года, и то при условии, что «Эра-ГЛОНАСС» стоит на машинах всех участников аварии», - цитирует агентство «Интерфакс - Дальний Восток» руководителя общественной организации «Краевое общество автовладельцев Приморья» Алексея ДРЮЧЕНКО.